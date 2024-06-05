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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Белгородской области самой молодой роженицей в этом году стала 14-летняя девушка

В Белгородской области самой молодой роженицей в этом году стала 14-летняя девушка

5 июня 2024, 12:04
Фото: 1MI
А в прошлом году рекорд установила 15-летняя жительница региона, которая родила первенца. Всего за четыре месяца текущего года 603 женщины в возрасте до 25 лет родили детей. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
Дети

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий выплату пособия в 200 тысяч рублей всем женщинам, родившим ребёнка до 25 лет. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько таких женщин в Белгородской области.

По официальным данным, в 2023 году в Белгородской области 2100 женщин родили детей в возрасте до 25 лет. За четыре месяца текущего года их было 603.

При этом вторые дети появились в прошлом году у 339 белгородок в возрасте до 25 лет. А в этом году 101 белгородка до 25 лет стала мамой во второй раз. А третьи дети появились у 90 женщин в возрасте до 25 лет в 2023 году и у 13 женщин — в текущем году.

В правительстве добавили, что количество женщин, родивших четвёртого ребёнка и последующих детей, в возрасте до 25 лет, составило в 2023 году — 20, а в течение четырёх месяцев 2024 года — 14.

При этом самой молодой роженице в прошлом году было 15 лет, а в этом году — 14 лет. И в прошлом, и в текущем году самые молодые мамы родили своего первого ребёнка.

Роди до 25 лет и получи деньги. В чём суть внесённого в Думу законопроекта?
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