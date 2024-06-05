В Белгородской области самой молодой роженицей в этом году стала 14-летняя девушка

При этом вторые дети появились в прошлом году у 339 белгородок в возрасте до 25 лет. А в этом году 101 белгородка до 25 лет стала мамой во второй раз. А третьи дети появились у 90 женщин в возрасте до 25 лет в 2023 году и у 13 женщин — в текущем году.