В Белгородской области самой молодой роженицей в этом году стала 14-летняя девушка

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий выплату пособия в 200 тысяч рублей всем женщинам, родившим ребёнка до 25 лет. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько таких женщин в Белгородской области.
По официальным данным, в 2023 году в Белгородской области 2100 женщин родили детей в возрасте до 25 лет. За четыре месяца текущего года их было 603.
При этом вторые дети появились в прошлом году у 339 белгородок в возрасте до 25 лет. А в этом году 101 белгородка до 25 лет стала мамой во второй раз. А третьи дети появились у 90 женщин в возрасте до 25 лет в 2023 году и у 13 женщин — в текущем году.
В правительстве добавили, что количество женщин, родивших четвёртого ребёнка и последующих детей, в возрасте до 25 лет, составило в 2023 году — 20, а в течение четырёх месяцев 2024 года — 14.
При этом самой молодой роженице в прошлом году было 15 лет, а в этом году — 14 лет. И в прошлом, и в текущем году самые молодые мамы родили своего первого ребёнка.