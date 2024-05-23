Роди до 25 лет и получи деньги. В чём суть внесённого в Думу законопроекта?

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от этой фракции представят в Государственной Думе законопроект, который предусматривает выплату единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей женщинам, которые родили ребёнка до 25 лет.
Как сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на повышение рождаемости в молодых семьях. Он говорит, что субсидия в размере 200 тыс. рублей может помочь молодым семьям, где женщины рожают до 25 лет или готовы родить до этого возраста. Такая помощь может быть ключевым фактором для обеспечения всем необходимым ребёнка и матери в период после родов, особенно если у семьи финансовые трудности.
Авторы закононопроекта отмечают, что в стране за последнее десятие снизилась рождаемость. По их мнению, это может привести к демографической катастрофе.