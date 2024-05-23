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Published Сегодня, 07:53

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Законопроект о выплатах молодым мамам внесли в Думу

Роди до 25 лет и получи деньги. В чём суть внесённого в Думу законопроекта?

23 мая 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney

Законопроект о выплатах молодым мамам внесли в Думу

Депутаты ЛДПР готовят законопроект о единовременной выплате в 200 тысяч рублей женщинам, родившим ребенка до 25 лет. По мнению авторов, это поможет повысить рождаемость в молодых семьях и предотвратить демографическую катастрофу, сообщает ТАСС.
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Дети

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и группа депутатов от этой фракции представят в Государственной Думе законопроект, который предусматривает выплату единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей женщинам, которые родили ребёнка до 25 лет.

Как сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на повышение рождаемости в молодых семьях. Он говорит, что субсидия в размере 200 тыс. рублей может помочь молодым семьям, где женщины рожают до 25 лет или готовы родить до этого возраста. Такая помощь может быть ключевым фактором для обеспечения всем необходимым ребёнка и матери в период после родов, особенно если у семьи финансовые трудности.

Авторы закононопроекта отмечают, что в стране за последнее десятие снизилась рождаемость. По их мнению, это может привести к демографической катастрофе.

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