Роди до 25 лет и получи деньги. В чём суть внесённого в Думу законопроекта?

Как сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, законопроект направлен на повышение рождаемости в молодых семьях. Он говорит, что субсидия в размере 200 тыс. рублей может помочь молодым семьям, где женщины рожают до 25 лет или готовы родить до этого возраста. Такая помощь может быть ключевым фактором для обеспечения всем необходимым ребёнка и матери в период после родов, особенно если у семьи финансовые трудности.