«Польза есть»: для чего на белгородских улицах разместили столько камер?

Posted 27 сентября, 10:03
Published 27 сентября, 10:03
Modified 27 сентября, 10:03
Updated 27 сентября, 10:03
В последнее время на белгородских улицах появилось большое количество камер видеонаблюдения. Один из жителей решил поинтересоваться у министра цифрового развития Сергея Четверикова, работают ли они и есть ли от них какая-либо польза. На этот вопрос чиновник решил ответить в прямом эфире.
«Камеры у нас работают. Польза есть — это доказывает статистика. Можем её показать. За девять-десять месяцев удалось раскрыть 110 преступлений и задержать более 18 людей, находящихся в федеральном розыске. В текущих условиях вопрос безопасности для нас является ключевым, поэтому система видеонаблюдения помогает оперативно раскрывать преступления», — отметил министр.
Напомним, что пожилая жительница Белгорода разбила несколько уличных видеокамер: эти моменты удалось запечатлеть на видео.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]