«Польза есть»: для чего на белгородских улицах разместили столько камер?

В последнее время на белгородских улицах появилось большое количество камер видеонаблюдения. Один из жителей решил поинтересоваться у министра цифрового развития Сергея Четверикова, работают ли они и есть ли от них какая-либо польза. На этот вопрос чиновник решил ответить в прямом эфире.