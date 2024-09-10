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Published Сегодня, 14:31

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Не решили: сколько дорожных камер отключат в Белгородской области в этом году?

Не решили: сколько дорожных камер отключат в Белгородской области в этом году?

10 сентября 2024, 14:31
Фото: 1MI
С 1 сентября региональные власти отключат десятки действующих дорожных камер, выяснил «Коммерсант». В некоторых областях речь идёт о выводе из эксплуатации до четверти всего парка комплексов. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько комплексов отключат в 2024 году в Белгородской области.
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Пдд

По данным сайта Госавтоинспекции, на сегодняшний день на территории Белгородской области работает чуть более 400 камер дорожного движения. Сколько комплексов было в 2021 году в региональном УМВД журналистам Бел.Ру не рассказали.

Фото: сайт Госавтоинспекции

При этом в ведомстве отметили, что оборудование дорог федерального, регионального и местного значения средствами фотовидеофиксации является одной из мер, направленной на повышение безопасности дорожного движения, ведь снижение количества нарушений ПДД водителями позволит сократить число аварий.

В белгородском УМВД также рассказали, что с 1 сентября текущего года вступили в силу поправки в федеральный закон, которые регламентируют вопросы установки и использования автоматических дорожных камер, а также отключения и передислокации этих средств.

В настоящее время на основании анализа аварийности владельцы автодорог по согласованию с региональным управлением Госавтоинспекции принимают решение как о размещении дорожных камер, так и об их отключении или демонтаже. Поэтому, как отметили в ведомстве, дать точный прогноз о количестве отключаемых комплексов в 2024 году невозможно.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Госавтоинспекция#Пдд#Эксклюзив#Белгород#Безопасность дорожного движения#Фотовидеофиксация#Дорожные камеры
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