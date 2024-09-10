Не решили: сколько дорожных камер отключат в Белгородской области в этом году?

В настоящее время на основании анализа аварийности владельцы автодорог по согласованию с региональным управлением Госавтоинспекции принимают решение как о размещении дорожных камер, так и об их отключении или демонтаже. Поэтому, как отметили в ведомстве, дать точный прогноз о количестве отключаемых комплексов в 2024 году невозможно.