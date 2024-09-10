Не решили: сколько дорожных камер отключат в Белгородской области в этом году?

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
По данным сайта Госавтоинспекции, на сегодняшний день на территории Белгородской области работает чуть более 400 камер дорожного движения. Сколько комплексов было в 2021 году в региональном УМВД журналистам Бел.Ру не рассказали.
При этом в ведомстве отметили, что оборудование дорог федерального, регионального и местного значения средствами фотовидеофиксации является одной из мер, направленной на повышение безопасности дорожного движения, ведь снижение количества нарушений ПДД водителями позволит сократить число аварий.
В белгородском УМВД также рассказали, что с 1 сентября текущего года вступили в силу поправки в федеральный закон, которые регламентируют вопросы установки и использования автоматических дорожных камер, а также отключения и передислокации этих средств.
В настоящее время на основании анализа аварийности владельцы автодорог по согласованию с региональным управлением Госавтоинспекции принимают решение как о размещении дорожных камер, так и об их отключении или демонтаже. Поэтому, как отметили в ведомстве, дать точный прогноз о количестве отключаемых комплексов в 2024 году невозможно.