Сняли, но не показали: на сколько камер записывали довыборы в горсовет Белгорода?

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В региональном избиркоме нам сообщили, что в единый день голосования 10 сентября 2023 года на территории Белгородской области 907 избирательных участков, которые были задействованы в проведении выборов, были оборудованы системами видеорегистрации с возможностью записи до трёх суток.
В этом году в единый день голосования 8 сентября при проведении дополнительных выборов депутата Белгородского горсовета шесть избирательных участков оборудовали системами видеорегистрации с возможностью записи.
В избиркоме добавили, что изменение количества средств видеорегистрации при проведении выборов связано с изменением количества избирательных участков, задействованных в проведении дополнительных выборов депутата горсовета. Вместе с тем применяемая при проведении выборов система видеофиксации на избирательных участках не предусматривает трансляцию на служебный портал.
Депутатом горсовета стал директор торгового дома «Мегаполис» Денис Перелыгин. Он занял освободившееся кресло после ухода директора цемзавода «Цемроса» Эдуарда Андросова, которого осудили за дачу взятки.