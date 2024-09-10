Сняли, но не показали: на сколько камер записывали довыборы в горсовет Белгорода?

Процесс довыборов в горсовет Белгорода не показали в интернете

ЦИК РФ рекомендовала на выборах в ряде регионов ограничить доступ к трансляции видеонаблюдения в целях безопасности. Среди них и Белгородская область. Журналисты Бел.Ру направили запрос в региональный избирком и узнали, стало ли в областном центре меньше камер в единый день голосования.