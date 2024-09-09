Курский избирком огласил предварительные результаты выборов губернатора

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Избирательная комиссия Курской области объявила предварительные результаты выборов губернатора. На данный момент большинство голосов ушло временно исполняющему обязанности главы региона Алексею Смирнову. За него проголосовало 65,28%, или 351 040 избирателей.
Остальные кандидаты показали следующие результаты: у Алексея Бобовникова — 13,53% голосов, Алексея Томанова — 11,81%, а у Геннадия Баева — 6,72%.
По информации избиркома, явка составила 61,56% — это 538 117 избирателей. О количестве недействительных бюллетеней в сообщении избирательной комиссии не говорится. Также в бюллетене не было графы «против всех».