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С большим отрывом лидирует врио губернатор Алексей Смирнов

Курский избирком огласил предварительные результаты выборов губернатора

9 сентября 2024, 08:11
Фото: 1MI
С большим отрывом лидирует врио губернатор Алексей Смирнов
После обработки большинства бюллетеней стало известно, что с большим отрывом лидирует врио губернатора Алексей Смирнов, сообщает издание «Курские известия».
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Выборы

Избирательная комиссия Курской области объявила предварительные результаты выборов губернатора. На данный момент большинство голосов ушло временно исполняющему обязанности главы региона Алексею Смирнову. За него проголосовало 65,28%, или 351 040 избирателей.

Остальные кандидаты показали следующие результаты: у Алексея Бобовникова — 13,53% голосов, Алексея Томанова — 11,81%, а у Геннадия Баева — 6,72%.

По информации избиркома, явка составила 61,56% — это 538 117 избирателей. О количестве недействительных бюллетеней в сообщении избирательной комиссии не говорится. Также в бюллетене не было графы «против всех».

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#Валерия Колесникова#Общество#Выборы#Политика#Курская область#Губернатор#Избирком#Алексей Смирнов
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