Бомба, выборы и скандал с плакатом: что произошло в Курской области?

В Курской области продолжает сохраняться неспокойная оперативная обстановка: с нападения ВСУ на регион прошло чуть больше месяца. О том, как живёт регион сейчас, об успехах ВС РФ на фронте, а также о выборах губернатора, читайте в материале Бел.Ру.

Какие успехи у ВС РФ? В Курске висит плакат с бойцом ВСУ? В регионе до сих пор неспокойно Следком накажет украинских военных А как прошли выборы?

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