Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
По информации Минобороны РФ, за сутки российские военнослужащие сумели отразить три атаки ВСУ, сорвать попытки атак по направлению четырёх курских поселений и уничтожить семь бригад противника.
Всего за день ВСУ потеряли до 240 бойцов и 13 единиц техники. За всё время боевых действий на Курском направлении они лишились:
Мэр Курска Игорь Куцак объявил выговор исполняющему обязанности руководителю комитета архитектуры и градостроительства за «вопиющую халатность».
Как позже оказалось, причина выговора — в плакатах с изображённым на них бойцом ВСУ, которые призывают подписать контракт на службу в армию РФ.
Несмотря на успехи ВС РФ на Курском направлении, в самом приграничном регионе сохраняется неспокойная оперативная обстановка. Врио губернатора Алексей Смирнов несколько раз за сутки предупреждает жителей о ракетной опасности, а также об опасности атаки БПЛА.
Однако ПВО продолжают сбивать воздушные цели: например, этим утром над приграничным районом Курской области удалось сбить управляемую авиационную бомбу. О каких-либо последствиях не сообщали.
Тех бойцов ВСУ, которые подозреваются в совершении преступлений в Курской области, планируется наказать. Речь идёт о солдатах 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталии Панченко и Иване Дмитракове.
Их взяли в плен, а затем передали следственным органам. Их осудят за покушение на убийство, совершение террористического акта, незаконное пересечение госграницы РФ и другие преступления. Расследование уголовного дела ещё продолжается.
Вчера, 8 сентября, во всех субъектах РФ состоялся Единый день голосования. В Курской области жители выбирали губернатора, чьи обязанности сейчас исполняет Алексей Смирнов.
Как сообщила председатель курской избирательной комиссии Татьяна Малахова, несмотря на сложную обстановку свои голоса отдали 61,65% курян от общего числа избирателей.
За нынешнего врио проголосовали 65,28% избирателей.