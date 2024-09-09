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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 16:54

Бомба, выборы и скандал с плакатом: что произошло в Курской области?

Бомба, выборы и скандал с плакатом: что произошло в Курской области?

9 сентября 2024, 15:05
Фото: 1MI
В Курской области продолжает сохраняться неспокойная оперативная обстановка: с нападения ВСУ на регион прошло чуть больше месяца. О том, как живёт регион сейчас, об успехах ВС РФ на фронте, а также о выборах губернатора, читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Выборы

Какие успехи у ВС РФ?

По информации Минобороны РФ, за сутки российские военнослужащие сумели отразить три атаки ВСУ, сорвать попытки атак по направлению четырёх курских поселений и уничтожить семь бригад противника.

Всего за день ВСУ потеряли до 240 бойцов и 13 единиц техники. За всё время боевых действий на Курском направлении они лишились:

  • 11 400 военнослужащих;
  • 89 танков;
  • 42 боевые машины пехоты;
  • 74 бронетранспортёра;
  • 635 боевых бронированных машин;
  • 371 автомобиля;
  • 85 артиллерийских орудий;
  • 24 пусковые установки РСЗО, включая семь HIMARS и пять MLRS;
  • восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • две транспортно-заряжающие машины;
  • 22 станции РЭБ;
  • семь РЛС контрбатарейной борьбы;
  • две РЛС ПВО;
  • восемь единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

В Курске висит плакат с бойцом ВСУ?

Мэр Курска Игорь Куцак объявил выговор исполняющему обязанности руководителю комитета архитектуры и градостроительства за «вопиющую халатность».

Как позже оказалось, причина выговора — в плакатах с изображённым на них бойцом ВСУ, которые призывают подписать контракт на службу в армию РФ.

Плакат с призывом на службу по контракту и бойцом ВСУ привёл к скандалу в Курске
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В регионе до сих пор неспокойно

Несмотря на успехи ВС РФ на Курском направлении, в самом приграничном регионе сохраняется неспокойная оперативная обстановка. Врио губернатора Алексей Смирнов несколько раз за сутки предупреждает жителей о ракетной опасности, а также об опасности атаки БПЛА.

Однако ПВО продолжают сбивать воздушные цели: например, этим утром над приграничным районом Курской области удалось сбить управляемую авиационную бомбу. О каких-либо последствиях не сообщали.

Следком накажет украинских военных

Тех бойцов ВСУ, которые подозреваются в совершении преступлений в Курской области, планируется наказать. Речь идёт о солдатах 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталии Панченко и Иване Дмитракове.

Их взяли в плен, а затем передали следственным органам. Их осудят за покушение на убийство, совершение террористического акта, незаконное пересечение госграницы РФ и другие преступления. Расследование уголовного дела ещё продолжается.

А как прошли выборы?

Вчера, 8 сентября, во всех субъектах РФ состоялся Единый день голосования. В Курской области жители выбирали губернатора, чьи обязанности сейчас исполняет Алексей Смирнов.

Как сообщила председатель курской избирательной комиссии Татьяна Малахова, несмотря на сложную обстановку свои голоса отдали 61,65% курян от общего числа избирателей.

За нынешнего врио проголосовали 65,28% избирателей.

Курский избирком огласил предварительные результаты выборов губернатора
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#Александра Склярова#Общество#Выборы#Курская область#Скандал#Пво#Черноземье#Бомба#Плакат#Минобороны#Приграничье
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