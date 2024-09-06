Переняли опыт белгородцев: в Курске начали защищать школы мешками с песком

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Жители Курска решили взять пример с белгородцев и защитить окна в гимназии № 25 мешками с песком. Укрепили фасад ещё и бетонными блоками.
Специальных людей на эти цели не нанимали, решили сделать всё своими силами. Инициативные школьники, родители и сотрудники администрации учреждения укладывали мешки в свободное время.
Напомним, что изначально идея о мешках пришла владельцу аптеки в Шебекино, где при обстреле погибла женщина. Губернатор сначала не оценил, но потом понял, что вводить эту меру защиты нужно повсеместно.