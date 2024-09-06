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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Импровизированные меры защиты спасли немало жизней.

Переняли опыт белгородцев: в Курске начали защищать школы мешками с песком

6 сентября 2024, 10:48
Фото: bel.ru
Импровизированные меры защиты спасли немало жизней.

В курской гимназии № 25 обложили окна мешками с песком

Сразу за установкой укрытий куряне начали заниматься защитой школ. Жители сами обложили окна в гимназии № 25 мешками с песком. К работе привлекли учащихся, их родителей и инициативных сотрудников, пишут «Курские известия».
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Школы

Жители Курска решили взять пример с белгородцев и защитить окна в гимназии № 25 мешками с песком. Укрепили фасад ещё и бетонными блоками.

Специальных людей на эти цели не нанимали, решили сделать всё своими силами. Инициативные школьники, родители и сотрудники администрации учреждения укладывали мешки в свободное время.

Напомним, что изначально идея о мешках пришла владельцу аптеки в Шебекино, где при обстреле погибла женщина. Губернатор сначала не оценил, но потом понял, что вводить эту меру защиты нужно повсеместно.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Безопасность#Школы#Черноземье#Белгород#Мешки с песком
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