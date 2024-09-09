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Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Куряне снова взяли пример с белгородцев, но не очень удачный

Плакат с призывом на службу по контракту и бойцом ВСУ привёл к скандалу в Курске

9 сентября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Куряне снова взяли пример с белгородцев, но не очень удачный

Главе комитета архитектуры Курска сделали выговор за плакат с солдатом ВСУ

Августовская история с главой Ракитянского района нашла своё похожее продолжение в Курске. Там главе комитета архитектуры сделали выговор за изображение солдата ВСУ на плакате, который призывает подписать контракт с ВС РФ, пишут «Курские известия».

Мэр Курска Игорь Куцак объявил выговор с занесением в личное дело и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Дмитрию Казимирику. Он объяснил это «вопиющей халатностью» при создании венно-патриотического баннера.

Что значит «вопиющая халатность» — глава администрации города не пояснил. Однако курское издание пишет, что это связано с плакатами, которые призывают подписать контракт на службу в армии РФ. Вместо российского военнослужащего на них изображён солдат ВСУ.

Так неприятно ошибались и белгородские чиновники. В начале августа глава Ракитянского района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником.

Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Ракитянский район#Курск#Нарочно не придумаешь#Черноземье#Плакат#ВС РФ#Игорь Куцак#Дмитрий Казимирик
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