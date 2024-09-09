Плакат с призывом на службу по контракту и бойцом ВСУ привёл к скандалу в Курске

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Мэр Курска Игорь Куцак объявил выговор с занесением в личное дело и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Дмитрию Казимирику. Он объяснил это «вопиющей халатностью» при создании венно-патриотического баннера.
Что значит «вопиющая халатность» — глава администрации города не пояснил. Однако курское издание пишет, что это связано с плакатами, которые призывают подписать контракт на службу в армии РФ. Вместо российского военнослужащего на них изображён солдат ВСУ.
Так неприятно ошибались и белгородские чиновники. В начале августа глава Ракитянского района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником.