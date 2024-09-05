Что известно об обстановке в Курской области на 31-й день вторжения ВСУ?

Также бизнесмены смогут получить отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На год приостанавливается и проведение налоговых проверок, а также выяснение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов денег.