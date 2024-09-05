Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По состоянию на 5 сентября подразделения группировки войск «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп противника в направлении поселений Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное. Также удалось сорвать попытки атак в направлении Борков, Камышевки и Марьевки. ВСУ потеряли до 40 военных, бронетранспортёр Stryker, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
Авиация и артиллерия ударили по семи бригадам ВСУ у населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный.
За сутки противник потерял до 370 военных, 17 единиц бронетехники, два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО, станцию РЭБ и 12 автомобилей. За всё время действий на Курском направлении ВСУ лишились:
Заместитель главы российской администрации в Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что украинское командование перебросили 500 иностранных наёмников с Харьковского направления на Курское, пишет РИА «Новости».
ТАСС уточняет, что в рейдах на границе Курской области участвовали как минимум трое французов. В планировании атаки же принимал участие бывший офицер парашютно-десантного полка Вооружённых сил Франции.
Несмотря на активную защиту Курского направления, оперативная обстановка пока не улучшилась. Так, украинские военные начинают удалённо минировать дороги в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан, пишет ТАСС.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ «удалось стабилизировать ситуацию в районе украинского вторжения в Курской области». Сообщалось, что ВСУ ослабили свои позиции, поэтому российские военнослужащие смогли пройти вперёд и развить наступление на Донбассе.
Один из жителей Курской области помог ВСУ техникой. РИА «Новости» сообщает, что 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин связался с членами террористической организации «Азов» и предложил передать им зенитный прожектор. Устройство мужчина спроектировал самостоятельно.
Курянин отправил прожектор в Киев через Литву, но о незаконной посылке узнали. В отношении него возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности в форме его финансирования.
«После того, как прожектор получили, они сообщили, что удовлетворены результатом и хотели бы получить определённое количество таких прожекторов. Использовать они их хотели, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты над Киевом», — признался курянин.
Предприниматели тех приграничных территорий Курской области, жителей которых отселили, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Её предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты следующих платежей: налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Действие такой меры поддержки начинается с 1 августа, сообщили в правительстве РФ.
Также бизнесмены смогут получить отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На год приостанавливается и проведение налоговых проверок, а также выяснение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов денег.