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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Что известно об обстановке в Курской области на 31-й день вторжения ВСУ?

Что известно об обстановке в Курской области на 31-й день вторжения ВСУ?

5 сентября 2024, 15:06
Фото: 1MI
В Курской области практически месяц продолжаются бои российских военнослужащих с ВСУ. О том, какие ВС РФ делают успехи, сообщили в Минобороны РФ. В то же время противник минирует дороги, а некоторые куряне помогают запрещённым организациям.

Что происходит в Курской области?

По состоянию на 5 сентября подразделения группировки войск «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп противника в направлении поселений Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное. Также удалось сорвать попытки атак в направлении Борков, Камышевки и Марьевки. ВСУ потеряли до 40 военных, бронетранспортёр Stryker, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

Авиация и артиллерия ударили по семи бригадам ВСУ у населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный.

За сутки противник потерял до 370 военных, 17 единиц бронетехники, два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО, станцию РЭБ и 12 автомобилей. За всё время действий на Курском направлении ВСУ лишились:

  • 10 100 военнослужащих;
  • 81 танка;
  • 41 боевой машины пехоты;
  • 72 бронетранспортёров;
  • 589 боевых бронированных машин;
  • 325 автомобилей;
  • 74 артиллерийских орудий;
  • 24 пусковых установок РСЗО, включая семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS;
  • восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • двух транспортно-заряжающих машин;
  • 17 станций РЭБ;
  • семи РЛС контрбатарейной борьбы;
  • двух РЛС ПВО;
  • восьми единиц инженерной техники.

Курск атакуют французы?

Заместитель главы российской администрации в Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что украинское командование перебросили 500 иностранных наёмников с Харьковского направления на Курское, пишет РИА «Новости».

ТАСС уточняет, что в рейдах на границе Курской области участвовали как минимум трое французов. В планировании атаки же принимал участие бывший офицер парашютно-десантного полка Вооружённых сил Франции.

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Безопаснее не стало?

Несмотря на активную защиту Курского направления, оперативная обстановка пока не улучшилась. Так, украинские военные начинают удалённо минировать дороги в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Каштан, пишет ТАСС.

В то же время президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ «удалось стабилизировать ситуацию в районе украинского вторжения в Курской области». Сообщалось, что ВСУ ослабили свои позиции, поэтому российские военнослужащие смогли пройти вперёд и развить наступление на Донбассе.

Некоторые куряне помогают ВСУ?

Один из жителей Курской области помог ВСУ техникой. РИА «Новости» сообщает, что 45-летний уроженец Черниговской области Виталий Ревин связался с членами террористической организации «Азов» и предложил передать им зенитный прожектор. Устройство мужчина спроектировал самостоятельно.

Курянин отправил прожектор в Киев через Литву, но о незаконной посылке узнали. В отношении него возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности в форме его финансирования.

«После того, как прожектор получили, они сообщили, что удовлетворены результатом и хотели бы получить определённое количество таких прожекторов. Использовать они их хотели, чтобы сбивать беспилотные летательные аппараты над Киевом», — признался курянин.

Власти продолжают поддерживать курян

Предприниматели тех приграничных территорий Курской области, жителей которых отселили, получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Её предоставят на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты следующих платежей: налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Действие такой меры поддержки начинается с 1 августа, сообщили в правительстве РФ.

Также бизнесмены смогут получить отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На год приостанавливается и проведение налоговых проверок, а также выяснение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов денег.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Черноземье#Минобороны#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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