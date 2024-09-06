Месяц с первого дня вторжения ВСУ. Что происходит в Курской области?

Всего за месяц проведения операции на Курском направлении противник потерял более 10 400 бойцов, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки РСЗО — семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.