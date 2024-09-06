Месяц с первого дня вторжения ВСУ. Что происходит в Курской области?

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что в небе над Курской областью утром 6 сентября ПВО сбила украинскую ракету. Продолжаются боестолкновения и в приграничье.
По данным Министерства обороны РФ удалось отразить две попытки штурма в направлении Матвеевки и Ольговки. Сорваны попытки напасть на Борки, Комаровку и Марьевку.
Вооружённые силы Украины потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Всего за месяц проведения операции на Курском направлении противник потерял более 10 400 бойцов, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки РСЗО — семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Чернобыль «покажется разминкой», считает глава Росатома Алексей Лихачёв, если Украина решит нанести удар по атомной станции в Курчатове.
МАГАТЭ «быстро и эффективно» отреагировала и зафиксировала все угрозы, но будут ли эксперты организации находится на станции постоянно — пока неизвестно. Пока Россия и МАГАТЭ договорились, что специалисты будут готовы оперативно выехать на Курскую АЭС, сообщают «Ведомости».
Ещё 15 курян выехали из опасного приграничья Курской области. По состоянию на 6 сентября в ПВР размещены более 115 тысяч человек. В МЧС России доложили, что 539 семей уже смогли воссоединится, но работа продолжается.
Около 89 тысячам пострадавших выплатили компенсаций на сумму примерно 1,33 млрд рублей. В регион продолжает поступать гуманитарная помощь. На текущий момент прибыло 4 тысячи тонны гуманитарного груза.
Несмотря на обстановку, выборы губернатора Курской области решили не отменять. На досрочном этапе с 28 августа по 5 сентября проголосовало более 35% избирателей, рассказали РИА «Новости» в региональном избиркоме.
При этом выборы депутатов в семи муниципалитетах всё-таки отложили.