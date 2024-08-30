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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Канцелярские принадлежности — важная графа в списке товаров, которые нужно купить к школе

Скоро начнётся учёба: как выбрать для школьника правильные канцелярские товары?

30 августа 2024, 14:21
Фото: 1MI
Канцелярские принадлежности — важная графа в списке товаров, которые нужно купить к школе

В Роспотребнадзоре рассказали о выборе канцелярских товаров к школе

Учебный год уже на носу: если вы ещё не купили канцелярские принадлежности, то пора это сделать. Важно подобрать для школьника качественные, удобные и безопасные товары. Как это сделать — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Сюжет
Школа

Большую роль в жизни каждого школьника играют канцелярские принадлежности. От того, какие именно они будут, зависит не только успешность учебы, но и здоровье ребёнка. Чтобы подобрать качественные и безопасные канцелярские товары, важно учесть некоторые факторы.

В первую очередь обратите внимание на запах. Избегайте изделий с неприятным или резким ароматом. Не стоит покупать товары, покрытые лаком или краской.

При выборе тетрадей отдавайте предпочтение тем, которые имеют нейтральную обложку, немного шероховатую бумагу и маркировку ЕАС на обороте. Для младших школьников выбирайте тетради с плотностью 50–60 г/м², для средних классов — 60–70 г/м². Не берите тетради с ярко-белой гладкой бумагой, на ее поверхности легко размазывается паста.

Линии в тетради должны быть чёткими, но не слишком яркими, чтобы не раздражать глаза.Линии в тетради должны быть чёткими, но не слишком яркими, чтобы не раздражать глаза.
Линии в тетради должны быть чёткими, но не слишком яркими, чтобы не раздражать глаза.
Фото: 1MI

При выборе обложек обратите внимание на плотность, указанную в микронах (мкм). Качественные обложки начинаются от 110 мкм.

Пенал для школьника младших классов должен быть прочным. Выберите раскладной пенал-книжку с крепкой молнией. Внутренняя сторона пенала должна быть из пластика или текстиля, чтобы легко мыть изделие.

Выбирайте карандаши твёрдостью от 3М до ТМ. Длина карандаша должна быть 11,2–17,7 см, а диаметр — 5–6,4 мм. Цветные карандаши лучше выбирать твёрдостью от 4М до 2М, диаметром от 6,4 до 8,2 мм и длиной от 8,8 до 17,7 см. Ручки должны быть с прорезиненными вставками или рифлёной поверхностью. Всё, что связано с письмом, должно быть удобным и хорошо лежать в руке ребёнка.

Ластики бывают натуральные и синтетические. Подойдут двойные ластики — одна сторона стирает карандаш, другая — пасту.

Карандаши и ручки должны способствовать развитию навыка письма у детей.Карандаши и ручки должны способствовать развитию навыка письма у детей.
Карандаши и ручки должны способствовать развитию навыка письма у детей.
Фото: 1MI

Для рисования подойдут альбомы с листами плотностью 160–200 г/м² для младших и средних школьников. Такие листы выдержат как фломастеры, так и краски. Оптимальным вариантом будут альбомы на пружине.

Пластилин лучше покупать на основе натуральных компонентов, чтобы уменьшить риск аллергии. Хороший пластилин податлив и удобен для лепки.

Для уроков рукоделия необходимо подобрать «правильный» клей в удобном формате, который будет плотно закрываться и хорошо выполнять свою прямую задачу. Например, подойдёт ПВА с шариковым дозатором или клей-карандаш.

Ножницы лучше брать с закругленными концами, чтобы ребёнок не мог пораниться. При этом ножницы не должны быть слишком тяжелыми.

А самое главное — берите вместе с собой в магазин ребёнка. Так вы сможете помочь ему самому подобрать принадлежности по своему вкусу.

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