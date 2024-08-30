Скоро начнётся учёба: как выбрать для школьника правильные канцелярские товары?

Выбирайте карандаши твёрдостью от 3М до ТМ. Длина карандаша должна быть 11,2–17,7 см, а диаметр — 5–6,4 мм. Цветные карандаши лучше выбирать твёрдостью от 4М до 2М, диаметром от 6,4 до 8,2 мм и длиной от 8,8 до 17,7 см. Ручки должны быть с прорезиненными вставками или рифлёной поверхностью. Всё, что связано с письмом, должно быть удобным и хорошо лежать в руке ребёнка.