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Posted 15 октября, 12:45

Published 15 октября, 12:45

Modified 15 октября, 12:48

Updated 15 октября, 12:48

Мины «лепесток», которые разбросали под Белгородом

На дорогах под Белгородом разбросаны мины «лепесток»: что известно о ситуации

15 октября 2024, 12:45
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Мины «лепесток», которые разбросали под Белгородом

В Белгородской области перекрыли пять участков дорог из-за мин

Сюжет
Дороги
Мины ВСУ разбросали с помощью беспилотников. Накануне из-за такой опасной находки подорвался один автомобиль. В Белгородском районе перекрыто пять участков дорог. Однако мины могут быть в любом районе приграничья, предупредил губернатор Вячеслав Гладков.

Поздно вечером 14 октября стало известно, что ВСУ заминировали дорогу под Белгородом. Сделали это с помощью беспилотников. В итоге на дороге оказались мины «лепесток».

Размер таких мин — не более 12 сантиметров в ширину и семи сантиметров в длину. Они малозаметны на земле, особенно в вечернее и ночное время.

Из-за минирования перекрыто пять участков дорог в Белгородском районе:

  • Октябрьский — Бессоновка на пересечении улицы Центральная с. Красный Октябрь;
  • перекрёсток обход с. Бессоновка;
  • Бессоновка — Весёлая Лопань;
  • от населённого пункта Чайки до села Красный Октябрь;
  • перекрёсток Бессоновка — Щетиновка на пересечении участка дороги Октябрьский — Бессоновка.

Такие мины, впрочем, можно обнаружить не только в Белгородском, но и в любом другом приграничном районе. По словам главы региона, только за последние несколько дней военные и сапёры нашли более 30 мин такого вида.

Мины ни в коем случаем нельзя трогать, поднимать с земли. При обнаружении нужно как можно быстрее сообщить по номеру 112 и указать точное место.

В случае если ваше транспортное средство наехало на данную мину, также не стоит останавливаться. Нужно продолжить движение даже на повреждённых колёсах, постараться как можно дальше отъехать от места наезда на мину. Если транспортное средство сильно повреждено, следует его покинуть и по проезжей части дороги добраться до ближайшего населённого пункта или укрытия, при этом двигаться, если вас несколько человек, на расстоянии 7-10 метров друг от друга.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Мины «лепесток», которые разбросали под БелгородомМины «лепесток», которые разбросали под Белгородом
Мины «лепесток», которые разбросали под БелгородомМины «лепесток», которые разбросали под Белгородом
Мины «лепесток», которые разбросали под БелгородомМины «лепесток», которые разбросали под Белгородом
Мины «лепесток», которые разбросали под БелгородомМины «лепесток», которые разбросали под Белгородом
Мины «лепесток», которые разбросали под БелгородомМины «лепесток», которые разбросали под Белгородом
Мины «лепесток», которые разбросали под Белгородом. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Тракторист пострадал после наезда на мину в Белгородской области
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