На дорогах под Белгородом разбросаны мины «лепесток»: что известно о ситуации

Posted 15 октября, 12:45
Published 15 октября, 12:45
Modified 15 октября, 12:48
Updated 15 октября, 12:48
Поздно вечером 14 октября стало известно, что ВСУ заминировали дорогу под Белгородом. Сделали это с помощью беспилотников. В итоге на дороге оказались мины «лепесток».
Размер таких мин — не более 12 сантиметров в ширину и семи сантиметров в длину. Они малозаметны на земле, особенно в вечернее и ночное время.
Из-за минирования перекрыто пять участков дорог в Белгородском районе:
Такие мины, впрочем, можно обнаружить не только в Белгородском, но и в любом другом приграничном районе. По словам главы региона, только за последние несколько дней военные и сапёры нашли более 30 мин такого вида.
Мины ни в коем случаем нельзя трогать, поднимать с земли. При обнаружении нужно как можно быстрее сообщить по номеру 112 и указать точное место.
В случае если ваше транспортное средство наехало на данную мину, также не стоит останавливаться. Нужно продолжить движение даже на повреждённых колёсах, постараться как можно дальше отъехать от места наезда на мину. Если транспортное средство сильно повреждено, следует его покинуть и по проезжей части дороги добраться до ближайшего населённого пункта или укрытия, при этом двигаться, если вас несколько человек, на расстоянии 7-10 метров друг от друга.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области