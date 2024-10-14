Погибших и раненых стало больше, а в Белгороде есть последствия взрыва: что произошло

Posted 14 октября, 06:37
Published 14 октября, 06:37
Modified 14 октября, 08:52
Updated 14 октября, 08:52
13 октября атакам ВСУ подверглись Белгород и шесть районов. За сутки по региону выпустили 55 снарядов и 16 беспилотников.
За вчерашний день в Белгородском районе погиб мирный житель, пострадали двое бойцов самообороны — они остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась раненная после атаки на Устинку 12 октября женщина. В тот же день в Шебекино пострадала двухлетняя девочка — у неё осколочное ранение ноги. Ребёнок продолжит лечение амбулаторно.
Что же касается разрушений после вчерашних атак, их выявили в том числе в Белгороде. ПВО сбила над городом два беспилотника — вероятно, с этим были связаны вечерние взрывы. Повреждены автомобиль и окна в одной из квартир.
В Белгородском районе разрушения есть в двух частных домах, соцобъекте, на территории предприятия. Также повреждены два автомобиля.
В Шебекинском горокруге накануне под удар попали четыре частных дома и автомобиль.
Обстрелам и атакам беспилотников накануне также подверглись Борисовский, Волоконовский, Краснояружский и Прохоровский районы — обошлось без последствий.