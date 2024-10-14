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Posted 14 октября, 06:37

Published 14 октября, 06:37

Modified 14 октября, 08:52

Updated 14 октября, 08:52

Последствия взрывов в Белгороде

Погибших и раненых стало больше, а в Белгороде есть последствия взрыва: что произошло

14 октября 2024, 06:37
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия взрывов в Белгороде

Двухлетняя девочка ранена в Белгородской области из-за обстрела

Сюжет
Новости Белгорода
За сутки по региону выпустили 55 снарядов и 16 БПЛА. Последствия есть в том числе в Белгороде. Известно, что в больнице скончалась пострадавшая после субботней атаки женщина, а в Шебекинском горокруге в тот же день пострадала двухлетняя девочка, сообщили в оперштабе.

13 октября атакам ВСУ подверглись Белгород и шесть районов. За сутки по региону выпустили 55 снарядов и 16 беспилотников.

За вчерашний день в Белгородском районе погиб мирный житель, пострадали двое бойцов самообороны — они остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась раненная после атаки на Устинку 12 октября женщина. В тот же день в Шебекино пострадала двухлетняя девочка — у неё осколочное ранение ноги. Ребёнок продолжит лечение амбулаторно.

Что же касается разрушений после вчерашних атак, их выявили в том числе в Белгороде. ПВО сбила над городом два беспилотника — вероятно, с этим были связаны вечерние взрывы. Повреждены автомобиль и окна в одной из квартир.

В Белгородском районе разрушения есть в двух частных домах, соцобъекте, на территории предприятия. Также повреждены два автомобиля.

В Шебекинском горокруге накануне под удар попали четыре частных дома и автомобиль.

Обстрелам и атакам беспилотников накануне также подверглись Борисовский, Волоконовский, Краснояружский и Прохоровский районы — обошлось без последствий.

Один погиб, ещё один ранен: атаки на Белгородскую область за сутки
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