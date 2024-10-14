Погибших и раненых стало больше, а в Белгороде есть последствия взрыва: что произошло

Двухлетняя девочка ранена в Белгородской области из-за обстрела

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За сутки по региону выпустили 55 снарядов и 16 БПЛА. Последствия есть в том числе в Белгороде. Известно, что в больнице скончалась пострадавшая после субботней атаки женщина, а в Шебекинском горокруге в тот же день пострадала двухлетняя девочка, сообщили в оперштабе.