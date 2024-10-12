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Posted 12 октября, 06:24

Published 12 октября, 06:24

Modified 12 октября, 06:35

Updated 12 октября, 06:35

Пострадавшие

В Белгородском районе три мирных жителя пострадали при атаке дрона на село Устинка

12 октября 2024, 06:24
Фото: 1MI
Пострадавшие

Под Белгородом три мирных жителя получили минно-взрывные травмы при атаке дрона

Сюжет
Новости Белгорода
БПЛА ВСУ атаковал село Устинка в Белгородском районе. Трое белгородцев доставлены в горбольницу №2 с минно-взрывными травмами. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Женщина и двое мужчин пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Устинка под Белгородом. У всех пострадавших выявлены минно-взрывные травмы. Белгородцы находятся в состоянии средней степени тяжести. В горбольницу №2 их доставили на попутке.

Подробности о последствиях происшествия уточняются. Оперативные службы работают на месте.

Также вчера вечером при обстрелах ВСУ Шебекино пострадали девять мирных жителей, один находится в тяжёлом состоянии.

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