В Белгородском районе три мирных жителя пострадали при атаке дрона на село Устинка

Женщина и двое мужчин пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Устинка под Белгородом. У всех пострадавших выявлены минно-взрывные травмы. Белгородцы находятся в состоянии средней степени тяжести. В горбольницу №2 их доставили на попутке.