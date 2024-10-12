В Белгородском районе три мирных жителя пострадали при атаке дрона на село Устинка

Posted 12 октября, 06:24
Published 12 октября, 06:24
Modified 12 октября, 06:35
Updated 12 октября, 06:35
Женщина и двое мужчин пострадали при атаке украинского БПЛА в селе Устинка под Белгородом. У всех пострадавших выявлены минно-взрывные травмы. Белгородцы находятся в состоянии средней степени тяжести. В горбольницу №2 их доставили на попутке.
Подробности о последствиях происшествия уточняются. Оперативные службы работают на месте.
Также вчера вечером при обстрелах ВСУ Шебекино пострадали девять мирных жителей, один находится в тяжёлом состоянии.