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Posted 13 октября, 18:08

Published 13 октября, 18:08

Modified 13 октября, 18:10

Updated 13 октября, 18:10

Белгородец скончался после вечерней атаки ВСУ

Белгородец скончался после вечерней атаки ВСУ

13 октября 2024, 18:08
Фото: 1MI
Сюжет
Обстрел
Под огнём оказалось село Белгородского района. Об утрате сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. О разрушениях на земле ничего не известно.

Вечером 13 октября украинский беспилотник атаковал село Отрадное Белгородского района. Ранения получил один местный житель, которого госпитализировали в Октябрьскую районную больницу.

Однако спасти мужчину не удалось: от полученных травм житель скончался в приёмном отделении.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.

Есть ли на земле какие-либо последствия после атаки ВСУ, неизвестно.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Погиб#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы
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