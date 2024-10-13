Белгородец скончался после вечерней атаки ВСУ

Posted 13 октября, 18:08
Published 13 октября, 18:08
Modified 13 октября, 18:10
Updated 13 октября, 18:10
Вечером 13 октября украинский беспилотник атаковал село Отрадное Белгородского района. Ранения получил один местный житель, которого госпитализировали в Октябрьскую районную больницу.
Однако спасти мужчину не удалось: от полученных травм житель скончался в приёмном отделении.
«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков.
Есть ли на земле какие-либо последствия после атаки ВСУ, неизвестно.