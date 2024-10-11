Украинские БПЛА атаковали частные дома в Белгородской области

Posted 11 октября, 13:51
Published 11 октября, 13:51
Modified 11 октября, 13:53
Updated 11 октября, 13:53
Под огнём оказался город Шебекино: в результате прилёта в трёх частных домах выбило окна, осколками посекло фасады и заборы. В Безымено Грайворонского округа из-за атаки БПЛА загорелся один частный дом.
Ещё один дрон ударил по административному зданию села Илёк-Пеньковка Краснояружского района: загорелась кровля крыши. В Тишанке Волоконовского района из-за взрывных устройств пострадала частная территория: выбило окна в доме, посекло ворота и припаркованный автомобиль.
Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.