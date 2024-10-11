bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 13:51

Published 11 октября, 13:51

Modified 11 октября, 13:53

Updated 11 октября, 13:53

Под удар ВСУ попали четыре белгородских населённых пункта

Украинские БПЛА атаковали частные дома в Белгородской области

11 октября 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
Под удар ВСУ попали четыре белгородских населённых пункта

ВСУ ударили по четырём населённым пунктам в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Обошлось без пострадавших, но зафиксировали некоторые разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под огнём оказался город Шебекино: в результате прилёта в трёх частных домах выбило окна, осколками посекло фасады и заборы. В Безымено Грайворонского округа из-за атаки БПЛА загорелся один частный дом.

Ещё один дрон ударил по административному зданию села Илёк-Пеньковка Краснояружского района: загорелась кровля крыши. В Тишанке Волоконовского района из-за взрывных устройств пострадала частная территория: выбило окна в доме, посекло ворота и припаркованный автомобиль.

Предварительно, пострадавших среди мирных жителей нет.

За сегодняшний день ВСУ обстреляли ещё четыре населённых пункта. Там тоже обошлось без жертв.

Беспилотник атаковал одно из белгородских предприятий
Узнать подробнее
Читайте также:
В том числе Старооскольский горокруг: ВСУ вновь атаковали неприграничные районыКак выглядит приграничное белгородское село, которое регулярно попадает под удар ВСУ?Попытки прорыва ВСУ и низкий прожиточный минимум: о чём говорят белгородцы
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика