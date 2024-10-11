В том числе Старооскольский горокруг: ВСУ вновь атаковали неприграничные районы

Ещё два белгородца получили ранения при обстреле Шебекинского округа. При утренней атаке 10 октября пострадала 17-летняя девушка, которая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение — её пришлось госпитализировать. При третьем обстреле пострадал мужчина: ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.