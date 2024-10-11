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Posted 11 октября, 07:54

Published 11 октября, 07:54

Modified 11 октября, 07:54

Updated 11 октября, 07:54

Неприграничные районы ВСУ атаковали беспилотниками

В том числе Старооскольский горокруг: ВСУ вновь атаковали неприграничные районы

11 октября 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Неприграничные районы ВСУ атаковали беспилотниками

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область около 140 раз

Сюжет
Обстрел
За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. Три человека получили ранения, есть разрушения, сообщили в оперштабе.

ВСУ 10 октября атаковали девять районов Белгородской области. По региону нанесли около 140 ударов.

Ранены три человека. Один мирный житель пострадал в Борисовском районе: ВСУ выпустили по муниципалитету три беспилотника. Мужчину оставили на лечении в горбольнице № 2 Белгорода. Повреждения в муниципалитете получили одно авто и объект торговли.

Ещё два белгородца получили ранения при обстреле Шебекинского округа. При утренней атаке 10 октября пострадала 17-летняя девушка, которая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение — её пришлось госпитализировать. При третьем обстреле пострадал мужчина: ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

За сутки в муниципалитете повреждения получили 27 квартир в двух МКД, восемь частных домов, 80 автомобилей, две надворные постройки, административное здание, одно из помещений сельскохозяйственного предприятия и цех производственного предприятия. Всего по району ударили 17 боеприпасами.

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По Белгородскому району ударили 55 раз, из-за чего разрушения зафиксировали в пяти домовладениях, девяти авто и двух надворных постройках. В результате 11 прилётов в Волоконовском районе повреждены остановка, соцобъект и ЛЭП.

Одно административное здание посекло осколками в Краснояружском районе и четыре авто — в Яковлевском округе. Всего по этим муниципалитетам ударили 21 раз.

По Грайворонскому округу выпустили 21 боеприпас и 11 БПЛА, по Прохоровскому району — два беспилотника, по Староосколькому округу — один БПЛА. В этих муниципалитетах обошлось без последствий.

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