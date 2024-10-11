В том числе Старооскольский горокруг: ВСУ вновь атаковали неприграничные районы

Posted 11 октября, 07:54
Published 11 октября, 07:54
Modified 11 октября, 07:54
Updated 11 октября, 07:54
ВСУ 10 октября атаковали девять районов Белгородской области. По региону нанесли около 140 ударов.
Ранены три человека. Один мирный житель пострадал в Борисовском районе: ВСУ выпустили по муниципалитету три беспилотника. Мужчину оставили на лечении в горбольнице № 2 Белгорода. Повреждения в муниципалитете получили одно авто и объект торговли.
Ещё два белгородца получили ранения при обстреле Шебекинского округа. При утренней атаке 10 октября пострадала 17-летняя девушка, которая самостоятельно обратилась в лечебное учреждение — её пришлось госпитализировать. При третьем обстреле пострадал мужчина: ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.
За сутки в муниципалитете повреждения получили 27 квартир в двух МКД, восемь частных домов, 80 автомобилей, две надворные постройки, административное здание, одно из помещений сельскохозяйственного предприятия и цех производственного предприятия. Всего по району ударили 17 боеприпасами.
По Белгородскому району ударили 55 раз, из-за чего разрушения зафиксировали в пяти домовладениях, девяти авто и двух надворных постройках. В результате 11 прилётов в Волоконовском районе повреждены остановка, соцобъект и ЛЭП.
Одно административное здание посекло осколками в Краснояружском районе и четыре авто — в Яковлевском округе. Всего по этим муниципалитетам ударили 21 раз.
По Грайворонскому округу выпустили 21 боеприпас и 11 БПЛА, по Прохоровскому району — два беспилотника, по Староосколькому округу — один БПЛА. В этих муниципалитетах обошлось без последствий.