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Posted 11 октября, 07:16

Published 11 октября, 07:16

Modified 11 октября, 07:16

Updated 11 октября, 07:16

Обстановке в Муроме на сегодняшний день

Как выглядит приграничное белгородское село, которое регулярно попадает под удар ВСУ?

11 октября 2024, 07:16
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Обстановке в Муроме на сегодняшний день

В Сети появились кадры из обстреливаемого Мурома в Белгородской области

Сюжет
Фотофакт
Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал подборку фотографий от читателя, на которых запечатлено село Муром или то, что от него осталось. Село регулярно попадает под атаки украинских военных, там разрушено множество домов.

В Сети появились кадры того, как именно на сегодняшний день выглядит ситуация в приграничном селе Муром Шебекинского городского округа. На фото запечатлены разрушенные и сожжённые дома, постройки, разбитые окна и придомовые территории. Неподалёку гуляют чьи-то курицы.

Населённый пункт регулярно попадает под удар ВСУ. В результате атаки БПЛА, который сбросил взрывное устройство на жилую застройку 9 октября, последствия выявили в пяти домах.

В середине августа власти просили жителей Мурома добровольно покинуть свои дома и воспользоваться компенсацией за аренду жилья.

Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний деньОбстановке в Муроме на сегодняшний день
Обстановке в Муроме на сегодняшний день. Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
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