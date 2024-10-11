Как выглядит приграничное белгородское село, которое регулярно попадает под удар ВСУ?

Posted 11 октября, 07:16
Published 11 октября, 07:16
Modified 11 октября, 07:16
Updated 11 октября, 07:16
В Сети появились кадры того, как именно на сегодняшний день выглядит ситуация в приграничном селе Муром Шебекинского городского округа. На фото запечатлены разрушенные и сожжённые дома, постройки, разбитые окна и придомовые территории. Неподалёку гуляют чьи-то курицы.
Населённый пункт регулярно попадает под удар ВСУ. В результате атаки БПЛА, который сбросил взрывное устройство на жилую застройку 9 октября, последствия выявили в пяти домах.
В середине августа власти просили жителей Мурома добровольно покинуть свои дома и воспользоваться компенсацией за аренду жилья.