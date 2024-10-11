Как выглядит приграничное белгородское село, которое регулярно попадает под удар ВСУ?

В Сети появились кадры из обстреливаемого Мурома в Белгородской области

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Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» опубликовал подборку фотографий от читателя, на которых запечатлено село Муром или то, что от него осталось. Село регулярно попадает под атаки украинских военных, там разрушено множество домов.