Posted 10 октября, 15:42
Published 10 октября, 15:42
Modified 10 октября, 15:44
Updated 10 октября, 15:44
Постановление Российской Федерации о функционировании свободной экономической зоны на некоторых территориях Белгородской, Курской и Брянской областей вступит в силу уже 16 октября. Документ установит порядок и правила распространения преференциального режима. Он будет действовать на определённых территориях регионов.
Участниками СЭЗ в Белгородской области могут стать те:
Кроме того, все участники СЭЗ должны будут создать, модернизировать или восстановить объекты основных средств для дальнейшей эксплуатации, а также внести в капитал не менее 3 миллионов рублей в первые три года с даты заключения договора о деятельности СЭЗ.
В 2025 году самым низким уровнем прожиточного минимума будут отличаться Липецкая и Тамбовская области, где этот показатель составит 14 718 рублей. Однако Белгородская область далеко от них не ушла: она вместе с Пензенской и Саратовской областями расположилась на втором месте рейтинга с ПМ в 14 896 рублей.
Курская область заняла пятую строчку рейтинга с показателем 15 428 рублей, а Воронежская область — шестую строчку с суммой в 15 605 рублей. При этом самый высокий прожиточный минимум в топ-10 окажется у жителей Брянской области — он составит 16 314 рублей.
В 2024 году в Белгородской области был отмечен один из самых низких уровней ПМ — 12 813 рублей.
Недавно в Сети появилась информация, что ВСУ несколько раз на протяжении полутора месяцев пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Тогда замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что все попытки противника оказались неудачными.
Сегодня, 10 октября, стало известно, что российские военнослужащие по-прежнему надёжно защищают границы и не позволяют ВСУ попасть на территорию Белгородской области. Для этого есть «достаточно сил, средст и ресурсов».