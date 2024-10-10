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Posted 10 октября, 15:42

Published 10 октября, 15:42

Modified 10 октября, 15:44

Updated 10 октября, 15:44

Попытки прорыва ВСУ и низкий прожиточный минимум: о чём говорят белгородцы

Попытки прорыва ВСУ и низкий прожиточный минимум: о чём говорят белгородцы

10 октября 2024, 15:42
Фото: Изображение Midjourney
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Новости Белгорода
Сегодня, 10 октября, белгородцы обсуждали низкий прожиточный минимум, установленный в регионе, а также неудачные попытки ВСУ проникнуть на территорию области. В то же время стало известно, кто из бизнесменов сможет воспользоваться поддержкой в рамках режима СЭЗ. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Кого коснётся режим СЭЗ?

Постановление Российской Федерации о функционировании свободной экономической зоны на некоторых территориях Белгородской, Курской и Брянской областей вступит в силу уже 16 октября. Документ установит порядок и правила распространения преференциального режима. Он будет действовать на определённых территориях регионов.

Участниками СЭЗ в Белгородской области могут стать те:

  • кто осуществлял предпринимательскую деятельность на 1 января 2024 года и которая осуществляется до сих пор;
  • чей бизнес пострадал при обстрелах;
  • чей бизнес пострадал при обстрелах и готовится к перемещению в пределах региона.

Кроме того, все участники СЭЗ должны будут создать, модернизировать или восстановить объекты основных средств для дальнейшей эксплуатации, а также внести в капитал не менее 3 миллионов рублей в первые три года с даты заключения договора о деятельности СЭЗ.

Режим СЭЗ в Белгородской области: кто подпадает и каковы требования?
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В регионе один из самых низких прожиточных минимумов

В 2025 году самым низким уровнем прожиточного минимума будут отличаться Липецкая и Тамбовская области, где этот показатель составит 14 718 рублей. Однако Белгородская область далеко от них не ушла: она вместе с Пензенской и Саратовской областями расположилась на втором месте рейтинга с ПМ в 14 896 рублей.

Курская область заняла пятую строчку рейтинга с показателем 15 428 рублей, а Воронежская область — шестую строчку с суммой в 15 605 рублей. При этом самый высокий прожиточный минимум в топ-10 окажется у жителей Брянской области — он составит 16 314 рублей.

В 2024 году в Белгородской области был отмечен один из самых низких уровней ПМ — 12 813 рублей.

Почти на дне? В Белгородской области будет один из самых низких прожиточных минимумов
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ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область

Недавно в Сети появилась информация, что ВСУ несколько раз на протяжении полутора месяцев пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Тогда замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что все попытки противника оказались неудачными.

Сегодня, 10 октября, стало известно, что российские военнослужащие по-прежнему надёжно защищают границы и не позволяют ВСУ попасть на территорию Белгородской области. Для этого есть «достаточно сил, средст и ресурсов».

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