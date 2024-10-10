Откуда 80 тысяч рублей? Как формируется выплата бойцам отряда «Барс-Белгород»

Posted 10 октября, 10:48
Published 10 октября, 10:48
Modified 10 октября, 10:48
Updated 10 октября, 10:48
У белгородцев возник вопрос о выплатах участникам отряда «Барс-Белгород». Ранее власти сообщали об одной сумме, но недавно губернатор объявил, что участники отряда получат 80 тысяч рублей на руки. Как формируется эта сумма и откуда взялась надбавка?
Вячеслав Гладков объяснил, что большая часть выплаты, 45 тысяч рублей, идёт из бюджета региона. Остальное выплачивает Министерство обороны РФ.
Чтобы получить все деньги вместе с премией, необходимо отработать не менее месяца и получить хорошие рекомендации от товарищей и руководства.
Бойцы должны охранять важные объекты, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, а также обеспечивать осуществление режима контртеррористической операции.
Чтобы стать участником отряда, нужно обратиться в военный комиссариат города. Возраст кандидатов — от 18 до 65 лет.