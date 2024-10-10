Откуда 80 тысяч рублей? Как формируется выплата бойцам отряда «Барс-Белгород»

Часть выплаты бойцам отряда «Барс-Белгород» погашает Минобороны РФ

Сюжет Выплаты

После новостей о том, что бойцы нового отряда «Барс-Белгород», который должен заниматься борьбой с беспилотниками и ДРГ, а также обеспечивать охрану важных объектов, будут получать 80 тысяч рублей, жители спросили, из чего складывается сумма. Объяснил Вячеслав Гладков.