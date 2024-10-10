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Posted 10 октября, 10:48

Published 10 октября, 10:48

Modified 10 октября, 10:48

Updated 10 октября, 10:48

Из чего складывается выплата бойцу отряда «Барс-Белгород»?

Откуда 80 тысяч рублей? Как формируется выплата бойцам отряда «Барс-Белгород»

10 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Из чего складывается выплата бойцу отряда «Барс-Белгород»?

Часть выплаты бойцам отряда «Барс-Белгород» погашает Минобороны РФ

Сюжет
Выплаты
После новостей о том, что бойцы нового отряда «Барс-Белгород», который должен заниматься борьбой с беспилотниками и ДРГ, а также обеспечивать охрану важных объектов, будут получать 80 тысяч рублей, жители спросили, из чего складывается сумма. Объяснил Вячеслав Гладков.

У белгородцев возник вопрос о выплатах участникам отряда «Барс-Белгород». Ранее власти сообщали об одной сумме, но недавно губернатор объявил, что участники отряда получат 80 тысяч рублей на руки. Как формируется эта сумма и откуда взялась надбавка?

Вячеслав Гладков объяснил, что большая часть выплаты, 45 тысяч рублей, идёт из бюджета региона. Остальное выплачивает Министерство обороны РФ.

Чтобы получить все деньги вместе с премией, необходимо отработать не менее месяца и получить хорошие рекомендации от товарищей и руководства.

Бойцы должны охранять важные объекты, бороться с беспилотниками и диверсионно-разведывательными группами, а также обеспечивать осуществление режима контртеррористической операции.

Чтобы стать участником отряда, нужно обратиться в военный комиссариат города. Возраст кандидатов — от 18 до 65 лет.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Отряд Барс-Белгород
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