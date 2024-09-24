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Posted 24 сентября, 06:47

Published 24 сентября, 06:47

Modified 25 сентября, 05:49

Updated 25 сентября, 05:49

Было несколько попыток ВСУ прорваться через госграницу в Белгородской области

Алаудинов: ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в Белгородскую область

24 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Было несколько попыток ВСУ прорваться через госграницу в Белгородской области

Апти Алаудинов рассказал об обстановке на белгородской границе

Сюжет
Граница
Генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал ТАСС о ситуации на границе рядом с Белгородской областью. По его словам, ВСУ уже несколько раз пытались прорваться небольшими группами, но сделать это им мешали российские бойцы.

Вооружённые силы РФ не позволяют ВСУ приблизиться к границе с Белгородской областью. Как рассказал генерал-майор — командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, за последние полтора месяца противник несколько раз пытался прорваться через границу небольшими группами, в том числе диверсионными, но все попытки были неудачными.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа «Ахмат» отметил, что российские бойцы, включая подразделения спецназа «Ахмат», находящиеся на этой территории, не дают украинским военным «даже возможности приблизиться».

Генерал-майор заверил, что белгородские участки линии боевого соприкосновения находятся под контролем и ситуация на этом направлении остаётся стабильной.

Недавно Алаудинов также заявлял об освобождении нескольких населённых пунктов в приграничье Курской области, где уже полтора месяца идут бои.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Граница#Россия#Спецназ#Белгород#Приграничье#Боевые действия#СВО#Ахмат#Алаудинов
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