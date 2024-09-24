Алаудинов: ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в Белгородскую область

Апти Алаудинов рассказал об обстановке на белгородской границе

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Генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал ТАСС о ситуации на границе рядом с Белгородской областью. По его словам, ВСУ уже несколько раз пытались прорваться небольшими группами, но сделать это им мешали российские бойцы.