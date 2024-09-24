Posted 24 сентября, 06:47
Published 24 сентября, 06:47
Modified 25 сентября, 05:49
Updated 25 сентября, 05:49
Вооружённые силы РФ не позволяют ВСУ приблизиться к границе с Белгородской областью. Как рассказал генерал-майор — командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, за последние полтора месяца противник несколько раз пытался прорваться через границу небольшими группами, в том числе диверсионными, но все попытки были неудачными.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России и командир спецназа «Ахмат» отметил, что российские бойцы, включая подразделения спецназа «Ахмат», находящиеся на этой территории, не дают украинским военным «даже возможности приблизиться».
Генерал-майор заверил, что белгородские участки линии боевого соприкосновения находятся под контролем и ситуация на этом направлении остаётся стабильной.
Недавно Алаудинов также заявлял об освобождении нескольких населённых пунктов в приграничье Курской области, где уже полтора месяца идут бои.