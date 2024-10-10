Петербуржец публично поддержал обстрел Белгорода, случившийся 15 февраля

Posted 10 октября, 11:42
Published 10 октября, 11:42
Modified 10 октября, 12:08
Updated 10 октября, 12:08
В феврале этого года около 13:56 житель Санкт-Петербурга в своём Telegram-аккаунте опубликовал пост, оправдывающий обстрел Белгорода, который случился 15 февраля.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»). Мужчина свою вину признал. Первый Западный окружной военный суд заключил, что такое высказывание он оставил из-за своего эмоционального состояния, связанного с работой.
Петербуржцу назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с двухлетним лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.
15 февраля при обстреле Белгорода погибли пять человек, включая годовалого ребёнка. Ещё 19 человек получили ранения.