bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 11:42

Published 10 октября, 11:42

Modified 10 октября, 12:08

Updated 10 октября, 12:08

Последствия обстрела Белгорода

Петербуржец публично поддержал обстрел Белгорода, случившийся 15 февраля

10 октября 2024, 11:42
Фото: bel.ru
Последствия обстрела Белгорода
Сюжет
Суд
Житель Санкт-Петербурга сразу же после атаки на Белгород опубликовал в своём Telegram-канале поддерживающий случившееся пост. Ему назначили штраф за оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В феврале этого года около 13:56 житель Санкт-Петербурга в своём Telegram-аккаунте опубликовал пост, оправдывающий обстрел Белгорода, который случился 15 февраля.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»). Мужчина свою вину признал. Первый Западный окружной военный суд заключил, что такое высказывание он оставил из-за своего эмоционального состояния, связанного с работой.

Петербуржцу назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с двухлетним лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.

15 февраля при обстреле Белгорода погибли пять человек, включая годовалого ребёнка. Ещё 19 человек получили ранения.

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском вузе сообщили о гибели студента при обстреле 15 февраляКак себя чувствуют раненные в результате атаки ВСУ 15 февраля белгородцы?Когда возобновит работу магазин, пострадавший при обстреле Белгорода 15 февраля?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Суд#Санкт-петербург#Оправдание терроризма#Теракт#Белгород#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика