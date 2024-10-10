Петербуржец публично поддержал обстрел Белгорода, случившийся 15 февраля

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма в интернете»). Мужчина свою вину признал. Первый Западный окружной военный суд заключил, что такое высказывание он оставил из-за своего эмоционального состояния, связанного с работой.