Как себя чувствуют раненные в результате атаки ВСУ 15 февраля белгородцы?

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода 15 февраля жители, которых отправили на лечение в медучреждения Москвы. По его словам, пациенты находятся в стабильном состоянии.
Отметим, что 15 февраля ВСУ ударили по Харьковской горе Белгорода. Осколки попали на школьный стадион и в торговый центр. Всего погибли семь человек, включая годовалую девочку. Ещё 19 человек получили ранения, 14 из них пришлось госпитализировать. Четверых человек — двух взрослых и двух детей — на поезде доставили в больницы Москвы.
В столице белгородцы проходят лечение в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице. Недавно двоим белгородкам провели операции.