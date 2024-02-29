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Больница

Как себя чувствуют раненные в результате атаки ВСУ 15 февраля белгородцы?

29 февраля 2024, 11:14
Фото: 1MI
Больница

В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших при обстреле белгородцев

Журналисты РИА «Новости» выяснили у министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в каком состоянии находятся пострадавшие. После трагедии на лечение в Москву отправили четырёх человек, включая двоих детей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как себя чувствуют пострадавшие при обстреле Белгорода 15 февраля жители, которых отправили на лечение в медучреждения Москвы. По его словам, пациенты находятся в стабильном состоянии.

Отметим, что 15 февраля ВСУ ударили по Харьковской горе Белгорода. Осколки попали на школьный стадион и в торговый центр. Всего погибли семь человек, включая годовалую девочку. Ещё 19 человек получили ранения, 14 из них пришлось госпитализировать. Четверых человек — двух взрослых и двух детей — на поезде доставили в больницы Москвы.

В столице белгородцы проходят лечение в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице. Недавно двоим белгородкам провели операции.

Белгородкам, пострадавшим при обстреле 15 февраля, сделали операции в Москве
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#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Михаил Мурашко#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Обстрел Белгорода 15 февраля
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