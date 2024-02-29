Как себя чувствуют раненные в результате атаки ВСУ 15 февраля белгородцы?

Отметим, что 15 февраля ВСУ ударили по Харьковской горе Белгорода. Осколки попали на школьный стадион и в торговый центр. Всего погибли семь человек, включая годовалую девочку. Ещё 19 человек получили ранения, 14 из них пришлось госпитализировать. Четверых человек — двух взрослых и двух детей — на поезде доставили в больницы Москвы.