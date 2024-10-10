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Posted 10 октября, 11:04

Published 10 октября, 11:04

Modified 10 октября, 11:04

Updated 10 октября, 11:04

Вторичка в Белгороде тоже дорожает

Что происходит с ценами на квартиры на вторичке в Белгороде?

10 октября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Вторичка в Белгороде тоже дорожает

Один «квадрат» вторичного жилья немного подешевел в Белгороде

Сюжет
Недвижимость
В третьем квартале стоимость вторички выросла в большинстве городов, но в Белгороде цена «квадрата» чуть уменьшилась. Подробности сообщили специалисты федерального портала «Мир квартир».

В Белгороде за последние три месяца стоимость одного «квадрата» на вторичном рынке жилья уменьшилась на 0,2% — до 100 984 рублей. При этом за год цена всё равно выросла — на 2,6%.

На сегодняшний день средняя стоимость квартиры в Белгороде на вторичке составляет 5 млн 832 тыс. 858 рублей. Цена снизилась в третьем квартале на 0,4%. Однако если судить по статистике с начала года, то стоимость выросла на 1,9%.

В среднем по России один «квадрат» вторички подорожал на 1,4% — до 116 251 рубля, квартира стоит примерно 6 млн 153 тыс. 237 рублей.

Напомним, что в июле Белгород занимал 38-е место в рейтинге по стоимости вторички. В этот же раз город опустился на 41-е место. В июле один «квадрат» стоил 101 501 рублей — это на 0,3% выше, чем в июне.

Цены на новостройки в Белгороде тоже снизились, но всё равно оказались выше, чем в Воронеже и Курске.

В Белгороде квартиры в новостройках подешевели, но всё равно дороже, чем у соседей
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#Александра Склярова#Город#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Стоимость квартир#Вторичка
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