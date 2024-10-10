Что происходит с ценами на квартиры на вторичке в Белгороде?

Posted 10 октября, 11:04
Published 10 октября, 11:04
Modified 10 октября, 11:04
Updated 10 октября, 11:04
В Белгороде за последние три месяца стоимость одного «квадрата» на вторичном рынке жилья уменьшилась на 0,2% — до 100 984 рублей. При этом за год цена всё равно выросла — на 2,6%.
На сегодняшний день средняя стоимость квартиры в Белгороде на вторичке составляет 5 млн 832 тыс. 858 рублей. Цена снизилась в третьем квартале на 0,4%. Однако если судить по статистике с начала года, то стоимость выросла на 1,9%.
В среднем по России один «квадрат» вторички подорожал на 1,4% — до 116 251 рубля, квартира стоит примерно 6 млн 153 тыс. 237 рублей.
Напомним, что в июле Белгород занимал 38-е место в рейтинге по стоимости вторички. В этот же раз город опустился на 41-е место. В июле один «квадрат» стоил 101 501 рублей — это на 0,3% выше, чем в июне.
Цены на новостройки в Белгороде тоже снизились, но всё равно оказались выше, чем в Воронеже и Курске.