В отличие от новостроек: квартиры на вторичке в Белгороде стали доступнее?

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
После отмены льготной ипотеки в России стоимость вторичного жилья стала в среднем выше, чем квартир в новостройках. Покупатели всё чаще отказываются от идеи покупки строящегося жилья и обращают внимание на готовые дома.
В Белгороде за последний месяц лета зафиксировано незначительное снижение цены на квадратный метр жилья на вторичке — всего на 0,3%. Средняя стоимость «квадрата» составила 101 168 рублей.
Наибольший рост цен на квадратный метр зафиксирован в Краснодаре — на 4,4%, Ленинградской области — на 2,6%, Новосибирске и Томске — на 2,1%. Самое значительное снижение произошло в Московской области — на 2,2%, Иваново и Сочи — на 0,4%, а также в Хабаровске — на 0,3%.
В Москве цена за метр выросла на 0,3% и составила 341 344 рубля. Средний рост стоимости по стране за август составил 0,7% до 116 078 рублей.
Цена за лот в Белгороде также снизилась на 0,8%. Средняя цена квартиры на вторичном рынке составила 5 845 192 рубля.
Стоимость жилья на вторичке снизилась и в Московской области — на 2,8%, Санкт-Петербурге — на 1,8%, Рязани — 1,5%, Улан-Удэ — на 1,4% и Липецке — на 1,4%. Самый большой рост цены за лот отмечен в Краснодаре — 5,6%, Томске — 5,2%, Чебоксарах — 4,6%, Новосибирске — 4,4% и Ижевске — 3,9%.
В столице цена квартиры увеличилась незначительно — на 0,2% и достигла 19 957 352 рублей за объект. Средний рост по всем городам составил 1%, и к концу лета средний лот на вторичном рынке стоил 6 126 400 рублей.