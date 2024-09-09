В отличие от новостроек: квартиры на вторичке в Белгороде стали доступнее?

Наибольший рост цен на квадратный метр зафиксирован в Краснодаре — на 4,4%, Ленинградской области — на 2,6%, Новосибирске и Томске — на 2,1%. Самое значительное снижение произошло в Московской области — на 2,2%, Иваново и Сочи — на 0,4%, а также в Хабаровске — на 0,3%.