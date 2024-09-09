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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 08:47

В большей части российских городов вторичные «квадраты» и квартиры подорожали

В отличие от новостроек: квартиры на вторичке в Белгороде стали доступнее?

9 сентября 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
В большей части российских городов вторичные «квадраты» и квартиры подорожали

Белгород попал в топ городов по снижению цены на «квадрат» жилья на вторичке

Льготная ипотека недоступна россиянам уже больше двух месяцев, начали взлетать цены на вторичном рынке квартир. Где-то они стали даже дороже новостроек. Но не в Белгороде, рассказали специалисты портала «Мир квартир».
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После отмены льготной ипотеки в России стоимость вторичного жилья стала в среднем выше, чем квартир в новостройках. Покупатели всё чаще отказываются от идеи покупки строящегося жилья и обращают внимание на готовые дома.

В Белгороде за последний месяц лета зафиксировано незначительное снижение цены на квадратный метр жилья на вторичке — всего на 0,3%. Средняя стоимость «квадрата» составила 101 168 рублей.

Наибольший рост цен на квадратный метр зафиксирован в Краснодаре — на 4,4%, Ленинградской области — на 2,6%, Новосибирске и Томске — на 2,1%. Самое значительное снижение произошло в Московской области — на 2,2%, Иваново и Сочи — на 0,4%, а также в Хабаровске — на 0,3%.

В Москве цена за метр выросла на 0,3% и составила 341 344 рубля. Средний рост стоимости по стране за август составил 0,7% до 116 078 рублей.

Цена за лот в Белгороде также снизилась на 0,8%. Средняя цена квартиры на вторичном рынке составила 5 845 192 рубля.

Стоимость жилья на вторичке снизилась и в Московской области — на 2,8%, Санкт-Петербурге — на 1,8%, Рязани — 1,5%, Улан-Удэ — на 1,4% и Липецке — на 1,4%. Самый большой рост цены за лот отмечен в Краснодаре — 5,6%, Томске — 5,2%, Чебоксарах — 4,6%, Новосибирске — 4,4% и Ижевске — 3,9%.

В столице цена квартиры увеличилась незначительно — на 0,2% и достигла 19 957 352 рублей за объект. Средний рост по всем городам составил 1%, и к концу лета средний лот на вторичном рынке стоил 6 126 400 рублей.

Два месяца без льготной ипотеки: что стало с ценами на квартиры в Белгороде?
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