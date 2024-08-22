На маму не перепишешь: ВС принял неожиданное решение по истории развода белгородцев

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Имущество, которое было оформлено на родителей во время брака, придётся делить при разводе. Так постановил Верховный суд после рассмотрения дела белгородской семейной пары.
Супруги прожили в браке восемь лет, но решили развестись. Имущество делили через суд. Сложности возникли при разделе двух однокомнатных квартир.
Перед тем как приобрести недвижимость, супруг перевёл деньги за неё на счёт своей матери. Через несколько месяцев были заключены договоры, оплату по которым произвела мать, а на сына она оформила беспроцентный заём. Недвижимость была зарегистрирована на имя мужа, однако он передал её матери в счёт погашения долга по договорам займа.
При разводе суд не стал разделять эти квартиры, так как они не были признаны общим имуществом супругов. Но Верховный суд отменил это решение.
ВС считает, что муж внёс на счёт своей матери деньги, которые являются общим имуществом супругов. Поэтому бывшая жена имеет право на свою долю в квартирах, даже если она не оспаривала договоры займа и отступного.
Согласно решению суда, если один из супругов скрывает общее имущество или распоряжается им без согласия другого супруга, не учитывая интересы семьи, то при разделе имущества это имущество или его стоимость будут учитываться.