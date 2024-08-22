На маму не перепишешь: ВС принял неожиданное решение по истории развода белгородцев

Перед тем как приобрести недвижимость, супруг перевёл деньги за неё на счёт своей матери. Через несколько месяцев были заключены договоры, оплату по которым произвела мать, а на сына она оформила беспроцентный заём. Недвижимость была зарегистрирована на имя мужа, однако он передал её матери в счёт погашения долга по договорам займа.