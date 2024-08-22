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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

История разводившихся белгородцев стала прецедентом

На маму не перепишешь: ВС принял неожиданное решение по истории развода белгородцев

22 августа 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
История разводившихся белгородцев стала прецедентом

Верховный суд признал незаконным переоформление квартир на мать при разводе

Судебная практика знает немало примеров, когда при разводе возникают сложности, но это дело стало прецедентом. Белгородские супруги купили две квартиры, оформили их на мужа, а через некоторое время он передал их своей матери. Но жена может претендовать на эту недвижимость, пишет РИА «Новости».

Имущество, которое было оформлено на родителей во время брака, придётся делить при разводе. Так постановил Верховный суд после рассмотрения дела белгородской семейной пары.

Супруги прожили в браке восемь лет, но решили развестись. Имущество делили через суд. Сложности возникли при разделе двух однокомнатных квартир.

Перед тем как приобрести недвижимость, супруг перевёл деньги за неё на счёт своей матери. Через несколько месяцев были заключены договоры, оплату по которым произвела мать, а на сына она оформила беспроцентный заём. Недвижимость была зарегистрирована на имя мужа, однако он передал её матери в счёт погашения долга по договорам займа.

При разводе суд не стал разделять эти квартиры, так как они не были признаны общим имуществом супругов. Но Верховный суд отменил это решение.

ВС считает, что муж внёс на счёт своей матери деньги, которые являются общим имуществом супругов. Поэтому бывшая жена имеет право на свою долю в квартирах, даже если она не оспаривала договоры займа и отступного.

Согласно решению суда, если один из супругов скрывает общее имущество или распоряжается им без согласия другого супруга, не учитывая интересы семьи, то при разделе имущества это имущество или его стоимость будут учитываться.

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