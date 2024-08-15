Белгородцы быстрее соберут денег на квартиру в Москве, чем куряне и воронежцы

Для сравнения: курянам, чтобы накопить на однушку в Москве, потребуется 21,8 года для квартиры в новом доме и 17,1 года — для вторички. Воронежцы будут собирать деньги на однокомнатную квартиру в новостройке 22,1 года, а на жильё во вторичке — 17,3 года. А вот другим соседям белгородцев по Центральному Черноземью, липчанам, потребуется чуть меньше времени — 21,4 и 16,8 года соответственно.