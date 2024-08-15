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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Белгородцам придётся долго работать, чтобы накопить на жильё в столице

Белгородцы быстрее соберут денег на квартиру в Москве, чем куряне и воронежцы

15 августа 2024, 10:05
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцам придётся долго работать, чтобы накопить на жильё в столице

Белгородцы более 20 лет будут копить на однушку в новостройке в Москве

Стоимость квартир каждый год повышается не только в столице, но и в регионах. Если примерное количество лет для накопления средств на квартиру в Белгородской области известно, то сколько жителям понадобится времени для покупки однокомнатного жилья в Москве? Отвечает «Мир квартир».

Средняя цена однокомнатной квартиры в новостройке в Москве на сегодняшний день составляет 16,4 млн рублей. На «вторичке» жильё можно купить за 12,9 млн рублей.

Специалисты портала «Мир квартир» сопоставили зарплаты в российских регионах и стоимость однокомнатной квартиры в Москве, чтобы узнать, жителям каких российских регионов будет проще приобрести жильё в столице. При этом данные получили исходя из предположений, что жители будут всё время копить на квартиру только с зарплаты, не получая от банка проценты.

Как оказалось, жителям Белгородской области понадобится откладывать на новое жильё 21,5 года, а на вторичное — 16,9 года. Согласно данным, которые использовались при расчётах, средняя месячная зарплата белгородца составляет 63 678 рублей, а годовой доход — 764 131 рубля.

Для сравнения: курянам, чтобы накопить на однушку в Москве, потребуется 21,8 года для квартиры в новом доме и 17,1 года — для вторички. Воронежцы будут собирать деньги на однокомнатную квартиру в новостройке 22,1 года, а на жильё во вторичке — 17,3 года. А вот другим соседям белгородцев по Центральному Черноземью, липчанам, потребуется чуть меньше времени — 21,4 и 16,8 года соответственно.

Ожидаемо, легче всего накопить на столичное жильё оказалось самим москвичам и жителям Крайнего Севера: им необходимо копить на квартиру около семи-девяти лет как на квартиру в новостройках, так и во вторичном жилье. Жители Санкт-Петербурга потратят на накопление примерно 10-13 лет.

Дольше всего копить придётся в кавказских республиках: от 22 до 33 лет. В среднем же россиянину понадобиться откладывать зарплату на московскую «однушку» в новостройке примерно 15,9 года, во «вторичке» — 12,4 года.

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