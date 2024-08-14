Шебекинец с сообщниками обчищал квартиры бизнесменов: украдено ценностей на 8 млн

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Житель Шебекино вместе со своими сообщниками, чьи личности пока не известны, на протяжении 2023 года грабил дома в городе, а также в посёлке Дубовое. Всего он успел украсть деньги и ценные вещи из трёх домов, которые принадлежали предпринимателям.
Известно, что перед грабежом преступники наблюдали за помещениями, а затем проникали внутрь с помощью отмычек, пока хозяева отсутствовали. Общая сумма ущерба составила около 8 млн рублей, из которых 5 млн — деньги, а оставшиеся 3 млн стоят украденные 130 ювелирных украшений.
Обвиняемого задержали в декабре 2023 года. Из его дома изъяли более 3 млн рублей, 57 ювелирных украшений и арсенал домушника, куда входят радиостанции, видеокамеры, наборы отмычек, перчатки и обувь.
Материалы дела уже направили в суд. Его сообщников продолжают искать.