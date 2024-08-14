Шебекинец с сообщниками обчищал квартиры бизнесменов: украдено ценностей на 8 млн

Житель Шебекино вместе со своими сообщниками, чьи личности пока не известны, на протяжении 2023 года грабил дома в городе, а также в посёлке Дубовое. Всего он успел украсть деньги и ценные вещи из трёх домов, которые принадлежали предпринимателям.