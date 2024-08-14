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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Жителя белгородского Шебекино осудят за кражи

Шебекинец с сообщниками обчищал квартиры бизнесменов: украдено ценностей на 8 млн

14 августа 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney

Жителя белгородского Шебекино осудят за кражи

Мужчина действовал сообща с ещё несколькими людьми, однако их личности пока не известны. Общая сумма украденных вещей оценивается в 8 млн рублей. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Житель Шебекино вместе со своими сообщниками, чьи личности пока не известны, на протяжении 2023 года грабил дома в городе, а также в посёлке Дубовое. Всего он успел украсть деньги и ценные вещи из трёх домов, которые принадлежали предпринимателям.

Известно, что перед грабежом преступники наблюдали за помещениями, а затем проникали внутрь с помощью отмычек, пока хозяева отсутствовали. Общая сумма ущерба составила около 8 млн рублей, из которых 5 млн — деньги, а оставшиеся 3 млн стоят украденные 130 ювелирных украшений.

Обвиняемого задержали в декабре 2023 года. Из его дома изъяли более 3 млн рублей, 57 ювелирных украшений и арсенал домушника, куда входят радиостанции, видеокамеры, наборы отмычек, перчатки и обувь.

Материалы дела уже направили в суд. Его сообщников продолжают искать.

Украденные ювелирные украшенияУкраденные ювелирные украшения
Украденные ювелирные деньгиУкраденные ювелирные деньги
Украденные ювелирные деньгиУкраденные ювелирные деньги
Украденные ювелирные украшения
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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