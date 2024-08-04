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Дрон-камикадзе взорвался в квартире жилого дома в Шебекино

Дрон-камикадзе взорвался в квартире жилого дома в Шебекино

4 августа 2024, 07:57
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»
Утром 4 августа город в белгородском приграничье подвергся атакам беспилотников ВСУ. По предварительным данным, в квартире после взрыва погибла женщина.

Утром воскресенья в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе уже в третий раз объявили ракетную опасность. В Белгороде последствий на данный момент не было.

А вот в Шебекино снова раздаются взрывы. В том числе после атак украинских беспилотников.

Одну из них жители записали на видео. Дрон-камикадзе долго кружил возле многоэтажного дома, а потом влетел в окно одной из квартир. Раздался взрыв. По предварительным данным, в результате погибла пожилая женщина, которая в это время находилась в квартире.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Видео: Telegram-канал «Спецкор31»
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