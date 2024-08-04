Дрон-камикадзе взорвался в квартире жилого дома в Шебекино

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Утром воскресенья в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе уже в третий раз объявили ракетную опасность. В Белгороде последствий на данный момент не было.
А вот в Шебекино снова раздаются взрывы. В том числе после атак украинских беспилотников.
Одну из них жители записали на видео. Дрон-камикадзе долго кружил возле многоэтажного дома, а потом влетел в окно одной из квартир. Раздался взрыв. По предварительным данным, в результате погибла пожилая женщина, которая в это время находилась в квартире.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.