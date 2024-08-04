Женщина погибла после взрыва дрона в квартире в Шебекино

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Один из дронов-камикадзе долго кружил у многоквартирного дома, пока управляющие им не выбрали целью для атаки крайнюю квартиру на верхнем этаже многоэтажки. Беспилотник разбил стекло и взорвался внутри. От полученных травм на месте скончалась пожилая женщина. По некоторым данным, ей было 75 лет.
БПЛА атаковали квартиры ещё в двух МКД. Там повреждены стёкла и внутренняя отделка, но обошлось без пострадавших. Целью стали и два частных дома. После взрывов возникли пожары, огонь оперативно потушили. Люди также остались целы.