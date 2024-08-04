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Женщина погибла после взрыва дрона в квартире в Шебекино

Женщина погибла после взрыва дрона в квартире в Шебекино

4 августа 2024, 08:13
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ атаковали многоквартирные и частные дома в городе в белгородском приграничье. Один человек погиб, сообщил Вячеслав Гладков.

Один из дронов-камикадзе долго кружил у многоквартирного дома, пока управляющие им не выбрали целью для атаки крайнюю квартиру на верхнем этаже многоэтажки. Беспилотник разбил стекло и взорвался внутри. От полученных травм на месте скончалась пожилая женщина. По некоторым данным, ей было 75 лет.

БПЛА атаковали квартиры ещё в двух МКД. Там повреждены стёкла и внутренняя отделка, но обошлось без пострадавших. Целью стали и два частных дома. После взрывов возникли пожары, огонь оперативно потушили. Люди также остались целы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Дрон-камикадзе взорвался в квартире жилого дома в Шебекино
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Разрушения#Атака ВСУ#Атака беспилотников#Женщина погибла
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