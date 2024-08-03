Уже шестеро за день: ещё два человека ранены при обстреле Шебекино

Повторный обстрел Шебекино 3 августа привёл к ранениям у двух жителей города. Женщина ранена осколком в голень. Осколочное ранение в ногу получил и мужчина. Полицейские и участники самообороны отвезли раненых в Шебекинскую ЦРБ, там пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.