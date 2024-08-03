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Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

В Шебекино два человека получили ранения во время вечернего обстрела

Уже шестеро за день: ещё два человека ранены при обстреле Шебекино

3 августа 2024, 17:42
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Шебекино два человека получили ранения во время вечернего обстрела

ВСУ атаковали город примерно в 18:45. Загорелся один дом, а два жителя получили осколочные ранения, сообщил Вячеслав Гладков.

Повторный обстрел Шебекино 3 августа привёл к ранениям у двух жителей города. Женщина ранена осколком в голень. Осколочное ранение в ногу получил и мужчина. Полицейские и участники самообороны отвезли раненых в Шебекинскую ЦРБ, там пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Прилёты были по территории двух микрорайонов города. После прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Сотрудники МЧС открытое горение оперативно потушили. Ещё в четырёх домах повреждены стены, крыши и окна. Осколками посекло один автомобиль.

Есть пострадавшая и после атаки дрона-камикадзе дрона-камикадзе по частному дома в селе Берёзовка Борисовского района. Женщина получила контузию, её будут лечить в горбольнице №2 Белгорода.

Во время первого обстрела Шебекино за субботу ранения и повреждения получили четыре человека.

В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся дом
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Разрушения#Атака ВСУ
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