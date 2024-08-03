Уже шестеро за день: ещё два человека ранены при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Повторный обстрел Шебекино 3 августа привёл к ранениям у двух жителей города. Женщина ранена осколком в голень. Осколочное ранение в ногу получил и мужчина. Полицейские и участники самообороны отвезли раненых в Шебекинскую ЦРБ, там пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
Прилёты были по территории двух микрорайонов города. После прямого попадания снаряда загорелся частный дом. Сотрудники МЧС открытое горение оперативно потушили. Ещё в четырёх домах повреждены стены, крыши и окна. Осколками посекло один автомобиль.
Есть пострадавшая и после атаки дрона-камикадзе дрона-камикадзе по частному дома в селе Берёзовка Борисовского района. Женщина получила контузию, её будут лечить в горбольнице №2 Белгорода.
Во время первого обстрела Шебекино за субботу ранения и повреждения получили четыре человека.