Обстановка не помеха: квартиры на «вторичке» в Белгороде подорожали

Из 70 российских городов с населением более 300 тысяч человек цены на «вторичку» повысились в 32, снизились — в 37 и остались на прежнем месте — в одном городе. При этом больше всего стоимость возросла в Тольятти и Санкт-Петербурге — на 3,1%, а в столице России цены увеличились на 2,6%. Снизилась же стоимость больше всего в Астрахани и Смоленске — на 2,6% и на 2,4% соответственно.