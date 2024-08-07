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Квартиры в Белгороде продолжают дорожать.

Обстановка не помеха: квартиры на «вторичке» в Белгороде подорожали

7 августа 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Квартиры в Белгороде продолжают дорожать.

В Белгороде в июле повысилась стоимость квартир на «вторичке»

За июль цены на квартиры на вторичном рынке в большинстве российских регионов снизились. Но как обстоят дела в Белгороде? Статистику предоставили специалисты «Мира квартир».

Из 70 городов Белгород занял 38-е место по стоимости квартиры на «вторичке». Один квадратный метр такого жилья в столице приграничного региона стоит 101 501 рублей — это на 0,3% выше, чем в июне. Общая цена за квартиру тоже возросла: на 0,6% — до 5,9 млн рублей.

В Воронеже стоимость квартир тоже подорожала: на 0,3% — до 5,6 млн рублей. А в Курске, наоборот, снизилась на 0,3% — до 4,9 млн рублей.

В среднем же в российских городах вторичные квартиры подорожали на 0,2% — до 6 млн рублей.

Из 70 российских городов с населением более 300 тысяч человек цены на «вторичку» повысились в 32, снизились — в 37 и остались на прежнем месте — в одном городе. При этом больше всего стоимость возросла в Тольятти и Санкт-Петербурге — на 3,1%, а в столице России цены увеличились на 2,6%. Снизилась же стоимость больше всего в Астрахани и Смоленске — на 2,6% и на 2,4% соответственно.

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