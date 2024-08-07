Обстановка не помеха: квартиры на «вторичке» в Белгороде подорожали

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Из 70 городов Белгород занял 38-е место по стоимости квартиры на «вторичке». Один квадратный метр такого жилья в столице приграничного региона стоит 101 501 рублей — это на 0,3% выше, чем в июне. Общая цена за квартиру тоже возросла: на 0,6% — до 5,9 млн рублей.
В Воронеже стоимость квартир тоже подорожала: на 0,3% — до 5,6 млн рублей. А в Курске, наоборот, снизилась на 0,3% — до 4,9 млн рублей.
В среднем же в российских городах вторичные квартиры подорожали на 0,2% — до 6 млн рублей.
Из 70 российских городов с населением более 300 тысяч человек цены на «вторичку» повысились в 32, снизились — в 37 и остались на прежнем месте — в одном городе. При этом больше всего стоимость возросла в Тольятти и Санкт-Петербурге — на 3,1%, а в столице России цены увеличились на 2,6%. Снизилась же стоимость больше всего в Астрахани и Смоленске — на 2,6% и на 2,4% соответственно.