Два месяца без льготной ипотеки: что стало с ценами на квартиры в Белгороде?

Средняя цена квартиры в новостройке в Белгороде превысила 7 млн рублей

Льготная ипотека больше не действует, а значит, ставки по кредитам выросли. Аналитики портала «Мир квартир» проанализировали ценники на строящееся жилье по 70 городам России и сделали позитивные выводы. В Белгороде, правда, ситуация не сильно изменилась.

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