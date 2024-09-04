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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Белгороде цены на новое жильё изменились незначительно

Два месяца без льготной ипотеки: что стало с ценами на квартиры в Белгороде?

4 сентября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде цены на новое жильё изменились незначительно

Средняя цена квартиры в новостройке в Белгороде превысила 7 млн рублей

Льготная ипотека больше не действует, а значит, ставки по кредитам выросли. Аналитики портала «Мир квартир» проанализировали ценники на строящееся жилье по 70 городам России и сделали позитивные выводы. В Белгороде, правда, ситуация не сильно изменилась.

Два месяца прошло с отмены льготной ипотеки. Стоимость новостроек, вопреки всем прогнозам, не рухнула, хотя продажи явно «просели». Но общая динамика цен всё равно положительная.

В Белгороде цена за квадратный метр выросла незначительно — всего на 0,2%, и составила 124 157 рублей.

Примерно так же изменилась стоимость жилья в Москве — выросла на 0,4%, в Подмосковье — снизилась на 0,3%, Санкт-Петербурге — увеличилась на 1,1%. В среднем по России рост составил 0,4%.

Средняя цена квартиры в новостройке теперь 7 203 516 рублей. В Белгороде она снизилась на 1,3% и теперь стоит 7 130 701 рублей.

В большей части городов России — 47 центрах — квадратный метр новостроек подорожал. Наибольший прирост показали Чита — на 9,5%, Оренбург — 6,3%, Курск — 6,1%, Новокузнецк — 5,8%, и Воронеж — 5,2%.

В остальных 25 городах, которые участвовали в исследовании, стоимость наоборот снизилась. Больше всего упали цены в Нижнем Тагиле — на 9,9%, Махачкале — 9,6%, Череповце — 9,3%, Грозном — 8,5%, и Магнитогорске — 6,4%.

Аналитики: частные дома популярнее квартир
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