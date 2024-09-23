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Posted 23 сентября, 14:07

Published 23 сентября, 14:07

Modified 23 сентября, 14:07

Updated 23 сентября, 14:07

В Белгороде уменьшилась снизилась стоимость «квадрата» жилья

Подешевело: в Белгороде неожиданно снизился норматив по жилью

23 сентября 2024, 14:07
Фото: 1MI
В Белгороде уменьшилась снизилась стоимость «квадрата» жилья

В Белгороде обновили показатель средней стоимости «квадрата» жилья

Сюжет
Новости Белгорода
Среднюю стоимость «квадрата» жилья на четвёртый квартал 2024 года утвердили в сумме более 103 тыс. рублей, следует из документа мэрии. В предыдущем отчётном периоде сумма была выше.

В Белгороде обновили один из нормативов по жилью. На четвёртый квартал утвердили сумму в 103 862 рубля 50 копеек за квадратный метр.

Показатель будут учитывать при последующем использовании в расчётах по признанию граждан малоимущими. Это необходимо для дальнейшей постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.

Норматив по сравнению с третьим кварталом 2024 года уменьшился. Так, в предыдущем отчётном периоде стоимость составляла 122 004 рубля 40 копеек.

Во втором квартале текущего года был установлен норматив в 115,3 тысячи рублей. А ровно год назад, в 2023 году, его стоимость составляла 104 288 рублей.

В Белгороде утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
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