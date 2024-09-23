Подешевело: в Белгороде неожиданно снизился норматив по жилью

Posted 23 сентября, 14:07
Published 23 сентября, 14:07
Modified 23 сентября, 14:07
Updated 23 сентября, 14:07
В Белгороде обновили один из нормативов по жилью. На четвёртый квартал утвердили сумму в 103 862 рубля 50 копеек за квадратный метр.
Показатель будут учитывать при последующем использовании в расчётах по признанию граждан малоимущими. Это необходимо для дальнейшей постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма.
Норматив по сравнению с третьим кварталом 2024 года уменьшился. Так, в предыдущем отчётном периоде стоимость составляла 122 004 рубля 40 копеек.
Во втором квартале текущего года был установлен норматив в 115,3 тысячи рублей. А ровно год назад, в 2023 году, его стоимость составляла 104 288 рублей.