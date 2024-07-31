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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Дом

Несмотря ни на что: «квадрат» жилья для молодых белгородцев продолжает дорожать

31 июля 2024, 15:03
Фото: 1MI
Дом

В Белгороде вырос один из нормативов по жилью

В областном центре увеличили один из нормативов по жилью. Соответствующее постановление подписал заместитель главы администрации Белгорода по жилищно-коммунальному хозяйству Василий Голиков.
Сюжет
Жилье

В Белгороде вырос один из нормативов по жилью. Речь идёт о показателе, необходимом для расчёта размера социальных выплат молодым семьям для приобретения квартиры или строительства частного дома.

Так, в третьем квартале стоимость одного квадратного метра жилья составит 89 269 рублей.

Напомним, что во втором квартале стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей составляла 85 070 рублей. В первом — 83 992 рубля.

Вопрос о покупке жилья — тема животрепещущая для молодых семей. Это понимают и депутаты Госдумы. Ранее законодатели предлагали внести изменения, которые бы позволили семьям с маленькими детьми использовать маткапитал для улучшения жилищных условий, не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три года.

Не нужно ждать? Семьям могут разрешить тратить маткапитал на жильё раньше срока
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#Татьяна Вознюк#Город#Белгородская область#Жилье#Новости Белгорода#Норматив#Социальные выплаты#Молодые семьи#Белгород
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