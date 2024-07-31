Несмотря ни на что: «квадрат» жилья для молодых белгородцев продолжает дорожать

Вопрос о покупке жилья — тема животрепещущая для молодых семей. Это понимают и депутаты Госдумы. Ранее законодатели предлагали внести изменения, которые бы позволили семьям с маленькими детьми использовать маткапитал для улучшения жилищных условий, не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три года.