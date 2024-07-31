Несмотря ни на что: «квадрат» жилья для молодых белгородцев продолжает дорожать

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В Белгороде вырос один из нормативов по жилью. Речь идёт о показателе, необходимом для расчёта размера социальных выплат молодым семьям для приобретения квартиры или строительства частного дома.
Так, в третьем квартале стоимость одного квадратного метра жилья составит 89 269 рублей.
Напомним, что во втором квартале стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей составляла 85 070 рублей. В первом — 83 992 рубля.
Вопрос о покупке жилья — тема животрепещущая для молодых семей. Это понимают и депутаты Госдумы. Ранее законодатели предлагали внести изменения, которые бы позволили семьям с маленькими детьми использовать маткапитал для улучшения жилищных условий, не дожидаясь, пока ребёнку исполнится три года.