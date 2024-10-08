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Posted 8 октября, 08:23

Published 8 октября, 08:23

Modified 8 октября, 08:38

Updated 8 октября, 08:38

На некоторых территориях Белгородской области будет действовать режим СЭЗ

Режим СЭЗ распространят на некоторые территории Белгородской области: что это значит?

8 октября 2024, 08:23
Фото: 1MI
На некоторых территориях Белгородской области будет действовать режим СЭЗ

Правительство РФ утвердило распространение режима СЭЗ на Белгородскую область

Сюжет
Новости Белгорода
Правительство РФ утвердило постановление о распространении преференциального режима свободной экономической зоны на некоторых территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. В первую очередь СЭЗ должна помощь бизнесу и предпринимателям.

В некоторых районах Белгородской, Брянской и Курской областей будет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Это утверждено постановлением № 1314, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным 27 сентября.

О планах по созданию экономической зоны в этих регионах стало известно ещё в апреле 2024 года. Ранее такой режим действовал только на территориях, присоединённых к России.

Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на определённые территории Белгородской, Брянской и Курской областей был подписан президентом 22 июня 2024 года.

Цель создания экономической зоны — поддержка бизнеса. Участники СЭЗ смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить сниженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям уменьшить расходы, увеличить производство, сохранить рабочие места и создать новые, а также обеспечить жителей приграничных регионов необходимыми товарами и услугами.

Что даст Белгородской области введение свободной экономической зоны?
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