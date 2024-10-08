Режим СЭЗ распространят на некоторые территории Белгородской области: что это значит?

Posted 8 октября, 08:23
Published 8 октября, 08:23
Modified 8 октября, 08:38
Updated 8 октября, 08:38
В некоторых районах Белгородской, Брянской и Курской областей будет действовать режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Это утверждено постановлением № 1314, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным 27 сентября.
О планах по созданию экономической зоны в этих регионах стало известно ещё в апреле 2024 года. Ранее такой режим действовал только на территориях, присоединённых к России.
Федеральный закон о распространении преференциального режима СЭЗ на определённые территории Белгородской, Брянской и Курской областей был подписан президентом 22 июня 2024 года.
Цель создания экономической зоны — поддержка бизнеса. Участники СЭЗ смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить сниженные страховые взносы. Это поможет предпринимателям уменьшить расходы, увеличить производство, сохранить рабочие места и создать новые, а также обеспечить жителей приграничных регионов необходимыми товарами и услугами.