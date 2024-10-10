Posted 10 октября, 06:51
Published 10 октября, 06:51
Modified 10 октября, 06:53
Updated 10 октября, 06:53
По данным замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, российские военнослужащие не дают ВСУ зайти на территорию Белгородской области.
«Думаю, что у нас достаточно сил, средств и ресурсов для того, чтобы не дать противнику зайти на территорию Белгородской области», — отметил Алаудинов.
Он также упомянул и Курскую область: ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области и ликвидировали около 40 бойцов со стороны противника. Кроме того, военные продолжают продвигаться и на других участках.
Недавно Алаудинов также заявлял, что ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в Белгородскую область, но все попытки оказались неудачными. Белгородские границы продолжают контролировать, ситуация стабильная, добавил Алаудинов.