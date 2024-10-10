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Posted 10 октября, 06:51

Published 10 октября, 06:51

Modified 10 октября, 06:53

Updated 10 октября, 06:53

Алаудинов прокомментировал ситуацию на белгородской границе

ВСУ пытались прорваться? Алаудинов рассказал о ситуации на белгородской границе

10 октября 2024, 06:51
Фото: 1MI
Алаудинов прокомментировал ситуацию на белгородской границе

Командир спецназа «Ахмат» оценил вероятность захода ВСУ в Белгородскую область

Сюжет
Граница
ВСУ неоднократно пытались зайти на территорию Белгородской области, однако за два месяца им это так и не удалось, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РБК.

По данным замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, российские военнослужащие не дают ВСУ зайти на территорию Белгородской области.

«Думаю, что у нас достаточно сил, средств и ресурсов для того, чтобы не дать противнику зайти на территорию Белгородской области», — отметил Алаудинов.

Он также упомянул и Курскую область: ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области и ликвидировали около 40 бойцов со стороны противника. Кроме того, военные продолжают продвигаться и на других участках.

Недавно Алаудинов также заявлял, что ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в Белгородскую область, но все попытки оказались неудачными. Белгородские границы продолжают контролировать, ситуация стабильная, добавил Алаудинов.

Алаудинов: ВСУ несколько раз за полтора месяца пытались зайти в Белгородскую область
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