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Posted 10 октября, 12:42

Published 10 октября, 12:42

Modified 10 октября, 20:49

Updated 10 октября, 20:49

На некоторых территориях Белгородской области будет действовать режим СЭЗ

Режим СЭЗ в Белгородской области: кто подпадает и каковы требования?

10 октября 2024, 12:42
Фото: 1MI
На некоторых территориях Белгородской области будет действовать режим СЭЗ

В правительстве прокомментировали особенности режима СЭЗ в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Утвердить документ планируется через менее чем неделю. О том, кто может стать участником свободной экономической зоны и что для этого нужно, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Правительство Белгородской области утвердит Постановление о функционировании свободной экономической зоны. Документ установит порядок и правила распространения преференциального режима и будет действовать на некоторых территориях в трёх приграничных регионах: Белгородской, Курской и Брянской областях.

Стать участниками СЭЗ в Белгородской области могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, земельные участки которых расположены в пределах региона и:

  • на которых осуществляли предпринимательскую деятельность на дату 1 января текущего года и которая осуществляется до сих пор;
  • которым в результате атак ВСУ причинили ущерб;
  • которые получили повреждения при обстрелах и теперь планируют переместить бизнес в пределах области.

Все участники СЭЗ должны будут создать, модернизировать или восстановить объекты основных средств для дальнейшей эксплуатации, а также внести в капитал не менее 3 млн рублей в первые три года с даты заключения договора о деятельности СЭЗ.

Документ вступит в силу уже в среду, 16 октября.

СЭЗ создают для поддержки бизнеса. Предприниматели смогут воспользоваться льготами, что поможет им снизить расходы, увеличить производство, сохранить рабочие места и создать новые, а также обеспечить жителей необходимыми товарами и услугами.

Режим СЭЗ распространят на некоторые территории Белгородской области: что это значит?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#Свободная экономическая зона
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