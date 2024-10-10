Режим СЭЗ в Белгородской области: кто подпадает и каковы требования?

Posted 10 октября, 12:42
Published 10 октября, 12:42
Modified 10 октября, 20:49
Updated 10 октября, 20:49
Правительство Белгородской области утвердит Постановление о функционировании свободной экономической зоны. Документ установит порядок и правила распространения преференциального режима и будет действовать на некоторых территориях в трёх приграничных регионах: Белгородской, Курской и Брянской областях.
Стать участниками СЭЗ в Белгородской области могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, земельные участки которых расположены в пределах региона и:
Все участники СЭЗ должны будут создать, модернизировать или восстановить объекты основных средств для дальнейшей эксплуатации, а также внести в капитал не менее 3 млн рублей в первые три года с даты заключения договора о деятельности СЭЗ.
Документ вступит в силу уже в среду, 16 октября.
СЭЗ создают для поддержки бизнеса. Предприниматели смогут воспользоваться льготами, что поможет им снизить расходы, увеличить производство, сохранить рабочие места и создать новые, а также обеспечить жителей необходимыми товарами и услугами.