Беспилотник атаковал одно из белгородских предприятий

Posted 11 октября, 09:51
Published 11 октября, 09:51
Modified 11 октября, 09:53
Updated 11 октября, 09:53
Украинские беспилотники совершили массированную атаку на Белгородскую область. Под удар попали четыре населённых пункта, но пострадавших среди мирных жителей, предварительно, нет.
В Волоконовском районе нападению дронов подверглись хутор Екатериновка и село Тишанка. В первом повреждена припаркованная «Газель», а во втором — кровля частного дома.
Другой FPV-дрон атаковал припаркованное авто в селе Салтыково Белгородского района. У транспортного средства пострадал капот.
Из-за атаки БПЛА на Шебекино пробита кровля производственного здания одного из предприятий города. Второй дрон удалось подавить системой РЭБ, но при падении он повредил крышу жилого дома.