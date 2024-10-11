Беспилотник атаковал одно из белгородских предприятий

ВСУ ударили беспилотниками по четырём белгородским населённым пунктам

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На данный момент информации о пострадавших мирных жителях не поступало, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Но есть сведения о разрушениях в домах и здании, повреждены автомобили.