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Posted 11 октября, 09:51

Published 11 октября, 09:51

Modified 11 октября, 09:53

Updated 11 октября, 09:53

Последствия очередной атаки на Белгородскую область

Беспилотник атаковал одно из белгородских предприятий

11 октября 2024, 09:51
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия очередной атаки на Белгородскую область

ВСУ ударили беспилотниками по четырём белгородским населённым пунктам

Сюжет
Беспилотник
На данный момент информации о пострадавших мирных жителях не поступало, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Но есть сведения о разрушениях в домах и здании, повреждены автомобили.

Украинские беспилотники совершили массированную атаку на Белгородскую область. Под удар попали четыре населённых пункта, но пострадавших среди мирных жителей, предварительно, нет.

В Волоконовском районе нападению дронов подверглись хутор Екатериновка и село Тишанка. В первом повреждена припаркованная «Газель», а во втором — кровля частного дома.

Другой FPV-дрон атаковал припаркованное авто в селе Салтыково Белгородского района. У транспортного средства пострадал капот.

Из-за атаки БПЛА на Шебекино пробита кровля производственного здания одного из предприятий города. Второй дрон удалось подавить системой РЭБ, но при падении он повредил крышу жилого дома.

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