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Posted 9 октября, 12:03

Published 9 октября, 12:03

Modified 9 октября, 12:03

Updated 9 октября, 12:03

Знак, предупреждающий об опасности БПЛА

Въезд запрещён: на территории действия знака опасности атаки БПЛА могут штрафовать?

9 октября 2024, 12:03
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Знак, предупреждающий об опасности БПЛА

У белгородцев есть вопросы к знаку об опасности атаки БПЛА

Сюжет
Приграничье
Знаки об опасности атаки беспилотников, которые разместили в Шебекинском горокруге, Белгородском и Борисовском районах, снова вызывают вопросы у жителей. На знаке есть надпись «Въезд запрещён». Это значит, что можно заработать штраф? Ответил глава шебекинской администрации.

Белгородца смутил дорожный знак, предупреждающий об опасности атаки БПЛА. Он размещён на съезде в шебекинскую объездную. И всё бы ничего, но на знаке написано, что въезд дальше запрещён.

Подобные знаки появились в регионе с мая текущего года. Впервые его использовали как раз в Шебекинском округе. К концу мая на дорогах числилось 28 таких табличек.

«А кто бы пояснил, что значит сей плакат на съезде на шебекинскую объездную? Может, ещё и штрафовать будете? ДПС там у нас, правда, давно не появляется, и я их вполне понимаю. <…> И как людям домой ехать через Шебекино? Таки, если вы не в курсе, туда тоже прилетает. И даже больше, чем на объездную», — пишет пользователь Сети.

Штрафы, к слову, в зоне действия этих знаков всё-таки выписывают. Например, за превышение водителем скорости. И желание поскорее проехать опасный участок, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, как и рекомендовали власти, основанием для не выписывания штрафа не является. Аннулировать его придётся вручную.

Глава округа Владимир Жданов ответил, что знак «Осторожно беспилотники» установлен в целях безопасности. Никаких разъяснений по поводу возможного штрафа, о котором побеспокоился пользователей, Жданов не дал.

Белгородец пожаловался на штраф, выписанный в зоне действия знаков об опасности БПЛА
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