Въезд запрещён: на территории действия знака опасности атаки БПЛА могут штрафовать?

Штрафы, к слову, в зоне действия этих знаков всё-таки выписывают. Например, за превышение водителем скорости. И желание поскорее проехать опасный участок, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, как и рекомендовали власти, основанием для не выписывания штрафа не является. Аннулировать его придётся вручную.