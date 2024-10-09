Въезд запрещён: на территории действия знака опасности атаки БПЛА могут штрафовать?

Posted 9 октября, 12:03
Published 9 октября, 12:03
Modified 9 октября, 12:03
Updated 9 октября, 12:03
Белгородца смутил дорожный знак, предупреждающий об опасности атаки БПЛА. Он размещён на съезде в шебекинскую объездную. И всё бы ничего, но на знаке написано, что въезд дальше запрещён.
Подобные знаки появились в регионе с мая текущего года. Впервые его использовали как раз в Шебекинском округе. К концу мая на дорогах числилось 28 таких табличек.
«А кто бы пояснил, что значит сей плакат на съезде на шебекинскую объездную? Может, ещё и штрафовать будете? ДПС там у нас, правда, давно не появляется, и я их вполне понимаю. <…> И как людям домой ехать через Шебекино? Таки, если вы не в курсе, туда тоже прилетает. И даже больше, чем на объездную», — пишет пользователь Сети.
Штрафы, к слову, в зоне действия этих знаков всё-таки выписывают. Например, за превышение водителем скорости. И желание поскорее проехать опасный участок, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, как и рекомендовали власти, основанием для не выписывания штрафа не является. Аннулировать его придётся вручную.
Глава округа Владимир Жданов ответил, что знак «Осторожно беспилотники» установлен в целях безопасности. Никаких разъяснений по поводу возможного штрафа, о котором побеспокоился пользователей, Жданов не дал.