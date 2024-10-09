Частный дом загорелся после вечерней атаки ВСУ на белгородское село

Posted 9 октября, 20:05
Published 9 октября, 20:05
Modified 9 октября, 20:07
Updated 9 октября, 20:07
Вечером 9 октября над Белгородской областью сработала система ПВО. Российским военнослужащим удалось ликвидировать четыре украинских беспилотника.
Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.
Разрушения зафиксировали в двух населённых пунктах: в Ближней Игуменке из-за падения обломков загорелась кровля частного дома, в Репном пострадал легковой автомобиль. Пожарные уже потушили огонь.
О сбитых беспилотниках также сообщали и в Минобороны РФ. Так, по одному БПЛА удалось сбить в 17:25, в 18:15 и в 20:50. Во сколько ликвидировали четвёртый дрон, неизвестно.