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Posted 9 октября, 20:05

Published 9 октября, 20:05

Modified 9 октября, 20:07

Updated 9 октября, 20:07

Частный дом загорелся после вечерней атаки ВСУ на белгородское село

Частный дом загорелся после вечерней атаки ВСУ на белгородское село

9 октября 2024, 20:05
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
Вечер в Белгородской области вновь прошёл неспокойно: над регионом ликвидировали четыре украинских беспилотника. О зафиксированных последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 9 октября над Белгородской областью сработала система ПВО. Российским военнослужащим удалось ликвидировать четыре украинских беспилотника.

Предварительно, никто из мирных жителей не пострадал.

Разрушения зафиксировали в двух населённых пунктах: в Ближней Игуменке из-за падения обломков загорелась кровля частного дома, в Репном пострадал легковой автомобиль. Пожарные уже потушили огонь.

О сбитых беспилотниках также сообщали и в Минобороны РФ. Так, по одному БПЛА удалось сбить в 17:25, в 18:15 и в 20:50. Во сколько ликвидировали четвёртый дрон, неизвестно.

Въезд запрещён: на территории действия знака опасности атаки БПЛА могут штрафовать?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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