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Posted 9 октября, 11:18

Published 9 октября, 11:18

Modified 9 октября, 11:20

Updated 9 октября, 11:20

Пожар после атаки ВСУ в Шебекино

Стало известно, из-за чего произошли взрыв и пожар под Белгородом

9 октября 2024, 11:18
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Пожар после атаки ВСУ в Шебекино

Два предприятия попали под удар дронов ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Атакованы Шебекино, Байцуры и Тишанка. Целью для дронов стали предприятия и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Сети 9 октября появились фотографии с места крупного пожара в Шебекино. Как оказалось, произошёл он после атаки дрона ВСУ. Прогремел взрыв, за ним последовал пожар. В результате сгорело производственно-складское помещение.

Ещё одно предприятие тоже стало целью для атаки. В результате удара дрона-камикадзе повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение в Байцурах Борисовского района.

Кроме того, ВСУ сбросили с беспилотника взрывные устройства в волоконовской Тишанке. Пострадал автомобиль.

Напомним, что в Шебекино после утреннего обстрела пострадали трое мирных жителей. Столько же были ранены в округе и накануне.

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