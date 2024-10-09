Стало известно, из-за чего произошли взрыв и пожар под Белгородом

Posted 9 октября, 11:18
Published 9 октября, 11:18
Modified 9 октября, 11:20
Updated 9 октября, 11:20
В Сети 9 октября появились фотографии с места крупного пожара в Шебекино. Как оказалось, произошёл он после атаки дрона ВСУ. Прогремел взрыв, за ним последовал пожар. В результате сгорело производственно-складское помещение.
Ещё одно предприятие тоже стало целью для атаки. В результате удара дрона-камикадзе повреждено подземное сельскохозяйственное сооружение в Байцурах Борисовского района.
Кроме того, ВСУ сбросили с беспилотника взрывные устройства в волоконовской Тишанке. Пострадал автомобиль.
Напомним, что в Шебекино после утреннего обстрела пострадали трое мирных жителей. Столько же были ранены в округе и накануне.