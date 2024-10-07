Дрон ВСУ, предположительно, атаковал белгородскую школу, там возник пожар

Posted 7 октября, 13:21
Published 7 октября, 13:21
Modified 7 октября, 13:23
Updated 7 октября, 13:23
Последствий от атаки дронов на Белгородскую область стало больше. Предварительно, один из них атаковал Вязовскую школу в Краснояружском районе.
В учреждении начался пожар, местные Telegram-каналы публикуют фото большого столба дыма. Официально власти информацию ещё не комментировали.
Ранее после полудня ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. В Белгороде сбили три беспилотника, повреждения получил автомобиль.
Ещё один БПЛА атаковал сельхозтехнику в Грайворонском округе, был ранен водитель. Другой FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, а из-за последнего в Белгородском районе полностью сгорела квартира.