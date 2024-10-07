bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 13:21

Published 7 октября, 13:21

Modified 7 октября, 13:23

Updated 7 октября, 13:23

Столб дыма поднимается над школой

Дрон ВСУ, предположительно, атаковал белгородскую школу, там возник пожар

7 октября 2024, 13:21
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
Столб дыма поднимается над школой

В Сети сообщают об атакованной дроном школе в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Медиа сообщают, что украинский дрон атаковал школу в Краснояружском районе. В Сети появились кадры дыма, поднимающегося над крышей здания. Официально власти ситуацию ещё не комментировали.

Последствий от атаки дронов на Белгородскую область стало больше. Предварительно, один из них атаковал Вязовскую школу в Краснояружском районе.

В учреждении начался пожар, местные Telegram-каналы публикуют фото большого столба дыма. Официально власти информацию ещё не комментировали.

Ранее после полудня ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области. В Белгороде сбили три беспилотника, повреждения получил автомобиль.

Ещё один БПЛА атаковал сельхозтехнику в Грайворонском округе, был ранен водитель. Другой FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, а из-за последнего в Белгородском районе полностью сгорела квартира.

Гладков озвучил причину и последствия взрывов в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Пока в Белгороде гремят новые взрывы, в регионе подсчитывают ущерб от вчерашнихТретий обстрел Шебекино за день. Ранена ещё одна женщинаПожар после атаки дрона возник в многоэтажке в Белгородском районе
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#СВО#Беспилотники#Вязовская школа
Подпишитесь