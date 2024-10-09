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Posted 9 октября, 08:10

Published 9 октября, 08:10

Modified 10 октября, 06:34

Updated 10 октября, 06:34

Мирные жители пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

Три человека пострадали в результате обстрела белгородского Шебекино

9 октября 2024, 08:10
Фото: 1MI
Мирные жители пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области
Сюжет
Обстрел
Ранены двое мужчин и женщина. Город, кроме обстрела, подвергся атаке БПЛА. Разрушения есть в частных домах и промышленных предприятиях, осколками посекло машины. Также под удар ВСУ попал Муром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино из-за обстрела ранены три мирных жителя. Двое пострадавших мужчин уже получили необходимую помощь, долечиваться будут амбулаторно. У одного из них — осколочное ранение ноги, у второго — осколочное ранение лопатки.

Пострадавшую женщину везут в больницу. Мирная жительница получила слепое осколочное ранение лопатки.

Добавим, что накануне в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг тоже пострадали три человека.

После сегодняшнего обстрела в Шебекино разрушения есть в шести частных домах, осколками посекло десять машин. Город, помимо обстрела, подвергся атаке трёх беспилотников — под удар попали два промышленных предприятия.

Кроме того, атакован Муром. Из-за сброса взрывных устройств с БПЛА разрушения есть в пяти частных домах.

Женщина ранена при обстреле Шебекино
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