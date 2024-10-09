Три человека пострадали в результате обстрела белгородского Шебекино

Posted 9 октября, 08:10
Published 9 октября, 08:10
Modified 10 октября, 06:34
Updated 10 октября, 06:34
В Шебекино из-за обстрела ранены три мирных жителя. Двое пострадавших мужчин уже получили необходимую помощь, долечиваться будут амбулаторно. У одного из них — осколочное ранение ноги, у второго — осколочное ранение лопатки.
Пострадавшую женщину везут в больницу. Мирная жительница получила слепое осколочное ранение лопатки.
Добавим, что накануне в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг тоже пострадали три человека.
После сегодняшнего обстрела в Шебекино разрушения есть в шести частных домах, осколками посекло десять машин. Город, помимо обстрела, подвергся атаке трёх беспилотников — под удар попали два промышленных предприятия.
Кроме того, атакован Муром. Из-за сброса взрывных устройств с БПЛА разрушения есть в пяти частных домах.