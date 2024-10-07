Спасавших людей при обстрелах и пожарах в Ясных Зорях белгородцев отметил губернатор

В Ясных Зорях спас жизнь Юрий Роменко, грузчик «БиоПолимер». Губернатор вручил ему благодарность от своего имени. Второй наградили участкового врача в Яснозоревской амбулатории Ольгу Тетерюк, а также пенсионера Владимира Тетерюка.