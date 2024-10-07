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Posted 7 октября, 06:39

Published 7 октября, 06:39

Modified 7 октября, 06:41

Updated 7 октября, 06:41

Грузчик, врач и пенсионер спасали людей после обстрелов белгородских Ясных Зорь

Спасавших людей при обстрелах и пожарах в Ясных Зорях белгородцев отметил губернатор

7 октября 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney

Грузчик, врач и пенсионер спасали людей после обстрелов белгородских Ясных Зорь

Сюжет
Награждение
На оперативном совещании правительства Белгородской области 7 октября губернатор региона Вячеслав Гладков вручил благодарности белгородцам, которые спасли жизни при обстрелах. Кто они, читайте в материале Бел.Ру.

В понедельник оперативное совещание началось с награждения людей, которые помогали спасти жизни пострадавших при обстрелах, рассказал Вячеслав Гладков.

«Главная причина, по которой мы справляемся с большим количеством проблем, бед, связанных с обстрелами территории, — это мужество и героизм простых наших жителей», — добавил губернатор.

В Ясных Зорях спас жизнь Юрий Роменко, грузчик «БиоПолимер». Губернатор вручил ему благодарность от своего имени. Второй наградили участкового врача в Яснозоревской амбулатории Ольгу Тетерюк, а также пенсионера Владимира Тетерюка.

Отметим, что в последнее время Ясные Зори часто попадают под атаки ВСУ. 6 октября беспилотник попал в многоэтажный дом в населённом пункте.

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