Спасавших людей при обстрелах и пожарах в Ясных Зорях белгородцев отметил губернатор

Posted 7 октября, 06:39
Published 7 октября, 06:39
Modified 7 октября, 06:41
Updated 7 октября, 06:41
В понедельник оперативное совещание началось с награждения людей, которые помогали спасти жизни пострадавших при обстрелах, рассказал Вячеслав Гладков.
«Главная причина, по которой мы справляемся с большим количеством проблем, бед, связанных с обстрелами территории, — это мужество и героизм простых наших жителей», — добавил губернатор.
В Ясных Зорях спас жизнь Юрий Роменко, грузчик «БиоПолимер». Губернатор вручил ему благодарность от своего имени. Второй наградили участкового врача в Яснозоревской амбулатории Ольгу Тетерюк, а также пенсионера Владимира Тетерюка.
Отметим, что в последнее время Ясные Зори часто попадают под атаки ВСУ. 6 октября беспилотник попал в многоэтажный дом в населённом пункте.