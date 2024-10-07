Хранители Ясных Зорь: жительница приграничья рассказала, кто спасает их жизни без 112

Ранее Елена уже обращалась к редакции. Журналисты с ней обсудили то, почему она не хочет уезжать из обстреливаемого посёлка, а также — как им удаётся продолжать жить без экстренных служб, аптек и больниц. В этот раз она поделилась историей про героев без плащей и защитных костюмов, которые спасают Ясные Зори от возгораний.