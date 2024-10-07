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Posted 7 октября, 14:53

Published 7 октября, 14:53

Modified 7 октября, 14:55

Updated 7 октября, 14:55

Группа парней самостоятельно тушит пожары в белгородском приграничье

Хранители Ясных Зорь: жительница приграничья рассказала, кто спасает их жизни без 112

7 октября 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney

Группа парней самостоятельно тушит пожары в белгородском приграничье

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Эксклюзив
Жительница Ясных Зорь поделилась с Бел.Ру историей о группе молодых людей, которые тушат пожары в приграничном посёлке, пока спасатели не едут к ним из-за тяжёлой оперативной обстановки.

Жительница посёлка Ясные Зори Елена Зыкина рассказала Бел.Ру о ребятах, которые тушат пожары из-за обстрелов и атак беспилотников в населённом пункте, когда спасатели не могут приехать быстро из-за оперативной обстановки.

Ранее Елена уже обращалась к редакции. Журналисты с ней обсудили то, почему она не хочет уезжать из обстреливаемого посёлка, а также — как им удаётся продолжать жить без экстренных служб, аптек и больниц. В этот раз она поделилась историей про героев без плащей и защитных костюмов, которые спасают Ясные Зори от возгораний.

Первое, что написала в редакцию Елена, стало доброй вестью: «У нас в селе более или менее налаживается. Улицы оживают. Постепенно». Когда мы общались с белгородкой в последний раз, она рассказывала нам о противоположной ситуации.

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«Героические мальчишки»

В белгородском приграничье очень тяжело работать экстренным службам. Скорая медицинская помощь, пожарные и полиция не всегда могут приехать вовремя. Бывало, что раненных при обстрелах везли в больницы на попутках.

«Они вместо спасателей у нас. Тушат пожары. Вот настоящие герои, которых нужно награждать. Сколько домов в поселении спасли. Скольким людям помогли», — начинает женщина.

Группа молодых ребят выезжает в любое время суток на место пожара, как только им придёт сообщение о новом возгорании. «Благодаря этим простым пацанам поселение справляется со стихией огня. Хотелось бы, чтоб о них знала наша область. Может, их и наградят», — рассуждает жительница Ясных Зорь.

«Храбрые, героические ребята, они не убежали в город, они как хранители Ясных Зорь. Вот их имена: Жуков Максим Витальевич, Складовский Роман Андреевич, Лугма Фарид Ибрагимович, Авдеев Николай Андреевич. Низкий поклон нашим ангелам», — закончила Елена.
Фото Елены группы парней-спасателей Ясных ЗорьФото Елены группы парней-спасателей Ясных Зорь
Фото Елены группы парней-спасателей Ясных ЗорьФото Елены группы парней-спасателей Ясных Зорь
Фото Елены группы парней-спасателей Ясных Зорь. Фото: bel.ru
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