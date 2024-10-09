bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 08:25

Published 9 октября, 08:25

Modified 9 октября, 08:27

Updated 9 октября, 08:27

Брянцы слышали грохот, причина которого неизвестна

Громко не только под Белгородом: где в приграничье объявили ЧС из-за взрывов?

9 октября 2024, 08:25
Фото: 1MI
Брянцы слышали грохот, причина которого неизвестна

В Карачаевском районе Брянской области объявили ЧС

Сюжет
Взрыв
В Карачаевском районе Брянской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Ранее местные жители слышали неизвестный грохот, сообщают «Брянские новости». В МЧС на вопрос о том, что стало причиной взрывов, ответили расплывчато.

Режим чрезвычайной ситуации объявили на территории Карачевского района Брянской области. Как объяснили в пресс-службе регионального управления МЧС, в среду, 9 октября, в муниципалитете произошла «детонации взрывоопасных предметов».

Что это были за взрывоопасные предметы, не уточняется.Почему произошла детонация — неизвестно. Жители Карачаева рассказывали, что они слышали непонятный грохот.

Министерство обороны РФ сообщило, что ночью над Брянской областью сбили 24 беспилотника.

Не только в Белгородской области: где ещё сбили беспилотники ВСУ минувшей ночью?
Узнать подробнее
Читайте также:
Целью был не только Белгород: что известно о массированной атаке беспилотников?Путин дал поручения по поддержке Белгородской, Курской и Брянской областейМассированную атаку пережили регионы РФ ночью: под ударом был не только Белгород
#Валерия Колесникова#Происшествия#Чрезвычайная ситуация#Взрыв#Чс#Брянская область#Приграничье#СВО#Беспилотники#Министерство обороны РФ#Карачевский район
Подпишитесь