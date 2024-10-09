Громко не только под Белгородом: где в приграничье объявили ЧС из-за взрывов?

Posted 9 октября, 08:25
Published 9 октября, 08:25
Modified 9 октября, 08:27
Updated 9 октября, 08:27
Режим чрезвычайной ситуации объявили на территории Карачевского района Брянской области. Как объяснили в пресс-службе регионального управления МЧС, в среду, 9 октября, в муниципалитете произошла «детонации взрывоопасных предметов».
Что это были за взрывоопасные предметы, не уточняется.Почему произошла детонация — неизвестно. Жители Карачаева рассказывали, что они слышали непонятный грохот.
Министерство обороны РФ сообщило, что ночью над Брянской областью сбили 24 беспилотника.