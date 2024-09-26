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Posted 26 сентября, 07:29

Published 26 сентября, 07:29

Modified 26 сентября, 07:37

Updated 26 сентября, 07:37

Четыре региона РФ подверглись ночью атакам БПЛА

Не только в Белгородской области: где ещё сбили беспилотники ВСУ минувшей ночью?

26 сентября 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
Четыре региона РФ подверглись ночью атакам БПЛА

ВСУ попытались атаковать четыре региона РФ беспилотниками

Сюжет
СВО
В сводке от Минобороны есть информация о трёх регионах, где сбили беспилотники — речь идёт о приграничье. Однако ещё один долетел до удалённой от границы области.

Минувшей ночью в трёх приграничных регионах РФ сбили беспилотники ВСУ, говорится в сводке Минобороны. В Белгородской области уничтожили четыре БПЛА, в Брянской — два, в Курской — один.

Вместе с тем губернатор Андрей Клычков сообщил, что ещё один беспилотник сбили в Орловской области. Местное издание «Орелtimes» напоминает, что в последний раз неприграничный регион подвергся атаке БПЛА 18 сентября.

Что же касается Белгородской области, то только за минувшие сутки по ней ударили 37 беспилотниками, 17 из которых удалось сбить. В результате атаки дрона-камикадзе накануне пострадал водитель «Газели», он получил осколочные ранения.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Орловская область#Брянская область#Белгород#Минобороны#СВО#Беспилотники#БПЛА
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