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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Последствия атаки БПЛА в Московской области

Целью был не только Белгород: что известно о массированной атаке беспилотников?

10 сентября 2024, 06:36
Фото: t.me/vorobiev_live
Последствия атаки БПЛА в Московской области

Восемь беспилотников сбили за ночь в Белгородской области

ПВО минувшей ночью работала в девяти регионах, в том числе в Белгородской области. Наибольшую часть дронов сбили в приграничной Брянской области. Долетело и до Подмосковья — есть погибшая и разрушения.

ВСУ минувшей ночью атаковали беспилотниками девять регионов РФ. В общей сложности уничтожено и перехвачено 144 БПЛА самолётного типа. В некоторых регионах есть последствия.

Брянская область

Массированная атака на приграничный регион началась после полуночи. Всего ПВО перехватила и уничтожила 72 беспилотника самолётного типа.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, обошлось без пострадавших и разрушений.

Московская область

Неспокойная ночь выдалась в Подмосковье. Всего сбито 20 БПЛА. Их уничтожили в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедове, Коломне.

После пяти часов утра губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что от атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. Горели квартиры на уровне 11-12-го этажей. Кроме того, в ещё один дом попал БПЛА — повреждена квартира.

Изначально появилась информация, что погиб 9-летний ребёнок, однако она не подтвердилась. Тем не менее без жертв не обошлось — погибла 46-летняя женщина. Пострадали ещё три человека.

Временные ограничения из-за неспокойной обстановки вводили в трёх аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковском.

Последствия атаки БПЛА в Московской областиПоследствия атаки БПЛА в Московской области
Последствия атаки БПЛА в Московской областиПоследствия атаки БПЛА в Московской области
Последствия атаки БПЛА в Московской области
Фото: t.me/vorobiev_live

Курская область

Помимо ракетной опасности, в соседнем регионе было неспокойно и из-за БПЛА. Всего в Курской области за ночь уничтожили 14 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. О последствиях на земле местные власти ничего не сообщали.

Тульская область

В Тульской области сбили 13 беспилотников. Есть ли последствия на земле, неизвестно.

Белгородская область

Ещё восемь дронов ПВО уничтожила в Белгородской области. Официальной информации о последствиях пока не было.

Вместе с тем жители Старооскольского горокруга сообщали о сбитом беспилотнике. В Сети появились фотографии обломков и пробитой крыши в частном доме.

Последствия атаки БПЛА в Старооскольском горокруге Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА в Старооскольском горокруге Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Старооскольском горокруге Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА в Старооскольском горокруге Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Старооскольском горокруге Белгородской областиПоследствия атаки БПЛА в Старооскольском горокруге Белгородской области
Последствия атаки БПЛА в Старооскольском горокруге Белгородской области
Фото: «Тревожный Старый Оскол»

Остальные регионы

В ещё четырёх регионах, судя по информации от местных губернаторов, обошлось без разрушений на земле и пострадавших среди мирных жителей.

Семь БПЛА сбили в Калужской области, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой, один — в Орловской.

Под огнём ВСУ оказались три белгородских поселения. Что известно о последствиях?
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