Целью был не только Белгород: что известно о массированной атаке беспилотников?

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 08:57
ВСУ минувшей ночью атаковали беспилотниками девять регионов РФ. В общей сложности уничтожено и перехвачено 144 БПЛА самолётного типа. В некоторых регионах есть последствия.
Массированная атака на приграничный регион началась после полуночи. Всего ПВО перехватила и уничтожила 72 беспилотника самолётного типа.
Как сообщил губернатор Александр Богомаз, обошлось без пострадавших и разрушений.
Неспокойная ночь выдалась в Подмосковье. Всего сбито 20 БПЛА. Их уничтожили в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедове, Коломне.
После пяти часов утра губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что от атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. Горели квартиры на уровне 11-12-го этажей. Кроме того, в ещё один дом попал БПЛА — повреждена квартира.
Изначально появилась информация, что погиб 9-летний ребёнок, однако она не подтвердилась. Тем не менее без жертв не обошлось — погибла 46-летняя женщина. Пострадали ещё три человека.
Временные ограничения из-за неспокойной обстановки вводили в трёх аэропортах: Внуково, Домодедово и Жуковском.
Помимо ракетной опасности, в соседнем регионе было неспокойно и из-за БПЛА. Всего в Курской области за ночь уничтожили 14 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. О последствиях на земле местные власти ничего не сообщали.
В Тульской области сбили 13 беспилотников. Есть ли последствия на земле, неизвестно.
Ещё восемь дронов ПВО уничтожила в Белгородской области. Официальной информации о последствиях пока не было.
Вместе с тем жители Старооскольского горокруга сообщали о сбитом беспилотнике. В Сети появились фотографии обломков и пробитой крыши в частном доме.
В ещё четырёх регионах, судя по информации от местных губернаторов, обошлось без разрушений на земле и пострадавших среди мирных жителей.
Семь БПЛА сбили в Калужской области, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой, один — в Орловской.